Україна отримає $38 мільярдів на оборону, значна частина піде на ППО - Федоров
Київ • УНН
Партнери України оголосили про новий пакет оборонної підтримки на суму 38 мільярдів доларів. Пріоритетом залишається посилення системи протиповітряної оборони та ракети-перехоплювачі.
Партнери України оголосили про новий масштабний пакет оборонної підтримки на суму 38 мільярдів доларів, значна частина якого буде спрямована на посилення системи протиповітряної оборони. Про це на пресконференції повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за після зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.
Деталі
За словами Федорова, узгоджений пакет підтримки охоплює широкий спектр оборонних потреб, однак пріоритетом залишається захист неба, зокрема системи ППО та ракети-перехоплювачі. Саме цей напрямок партнери визначили ключовим.
Значна частина цих коштів піде на систему протиповітряної оборони, яка сьогодні є критично важливою для захисту наших міст і цивільної інфраструктури
Міністр зазначив, що рішення, ухвалені в межах "Рамштайну", мають безпосередній вплив на спроможність України захищати цивільне населення, критичну інфраструктуру та позиції Сил оборони.
Нагадаємо
Велика Британія надасть Україні додаткові 500 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення протиповітряної оборони. Кошти спрямують на захист міст та критичної інфраструктури від ракетних атак.