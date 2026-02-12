Україна отримає $38 мільярдів на оборону, значна частина піде на ППО - Федоров

Партнери України оголосили про новий масштабний пакет оборонної підтримки на суму 38 мільярдів доларів, значна частина якого буде спрямована на посилення системи протиповітряної оборони. Про це на пресконференції повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за після зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.

За словами Федорова, узгоджений пакет підтримки охоплює широкий спектр оборонних потреб, однак пріоритетом залишається захист неба, зокрема системи ППО та ракети-перехоплювачі. Саме цей напрямок партнери визначили ключовим.

Значна частина цих коштів піде на систему протиповітряної оборони, яка сьогодні є критично важливою для захисту наших міст і цивільної інфраструктури