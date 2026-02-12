Україна отримає $38 мільярдів на оборону, значна частина піде на ППО - Федоров

$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 10337 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 16499 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 16050 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 20503 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 20633 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21453 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23106 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28536 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74349 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49711 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

НАТО фіксує довгострокову загрозу з боку росії та Китаю - Рютте12 лютого, 11:05 • 8384 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 33299 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 16235 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 12298 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ14:42 • 10542 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 33455 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 76608 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 68096 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 71164 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 78442 перегляди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Мілан
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 12394 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 16345 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 43453 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 37933 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 39594 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Шахед-136
Опалення

Україна отримає $38 мільярдів на оборону, значна частина піде на ППО - Федоров

Київ • УНН

 • 1856 перегляди

Партнери України оголосили про новий пакет оборонної підтримки на суму 38 мільярдів доларів. Пріоритетом залишається посилення системи протиповітряної оборони та ракети-перехоплювачі.

Україна отримає $38 мільярдів на оборону, значна частина піде на ППО - Федоров

Партнери України оголосили про новий масштабний пакет оборонної підтримки на суму 38 мільярдів доларів, значна частина якого буде спрямована на посилення системи протиповітряної оборони. Про це на пресконференції повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за після зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.

Деталі

За словами Федорова, узгоджений пакет підтримки охоплює широкий спектр оборонних потреб, однак пріоритетом залишається захист неба, зокрема системи ППО та ракети-перехоплювачі. Саме цей напрямок партнери визначили ключовим. 

Значна частина цих коштів піде на систему протиповітряної оборони, яка сьогодні є критично важливою для захисту наших міст і цивільної інфраструктури 

– заявив Федоров.

Міністр зазначив, що рішення, ухвалені в межах "Рамштайну", мають безпосередній вплив на спроможність України захищати цивільне населення, критичну інфраструктуру та позиції Сил оборони.

Нагадаємо

Велика Британія надасть Україні додаткові 500 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення протиповітряної оборони. Кошти спрямують на захист міст та критичної інфраструктури від ракетних атак.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Михайло Федоров
Контактна група з питань оборони України
Велика Британія
Україна