21-річний українець на BMW врізався у кортеж прем’єра Чорногорії, є постраждалі

У Чорногорії сталася ДТП за участі автомобіля з кортежу прем’єр-міністра країни Мілойко Спаїча та автомобіля "BMW", яким кермував українець. У результаті травмовано трьох поліцейських, а рух транспорту на цій ділянці тимчасово призупинено. Про це повідомляє NOVA.RS, передає УНН.

За інформацією видання, аварія сталася у напрямку з Подгориці до Колашина. У зіткненні брали участь два легкові автомобілі - службовий "Мерседес" зі складу супроводу прем’єр-міністра Чорногорії Мілойка Спаїча та "BMW", яким керував 21-річний громадянин України.

18-річний водій BMW на смерть розбився, влетівши у парапет підземного переходу у Києві

За попередніми даними, українець виїхав зустрічну смугу дороги та допустив лобове зіткнення зі службовим автомобілем. Під час зіткнення у авто були троє поліцейських, які отримали травми та були доставлені у медичний заклад, а високопосадовець на момент ДТП перебував у іншому авто кортежу.

На основі вжитих досі дій та зібраних знань підозрюється, що дорожньо-транспортна пригода сталася через те, що громадянин України, який керував транспортним засобом марки "BMW", рухаючись регіональною дорогою R-13 з напрямку Подгориці до Колашина, на ділянці дороги, де є повна поздовжня, тобто суцільна лінія, з нез'ясованих причин виїхав на зустрічну проїжджу частину та передньою частиною транспортного засобу зіткнувся з передньою частиною офіційного транспортного засобу супроводу – супроводу особи, що охороняється, який рухався з напрямку Колашина до Подгориці