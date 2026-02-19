21-річний українець на BMW врізався у кортеж прем’єра Чорногорії, є постраждалі

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 4174 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 6984 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 6894 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 14904 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 14044 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 24007 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 24144 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24545 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23671 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18211 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
72%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 17055 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 20951 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 15458 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 10322 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 6596 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 6806 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 14904 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 24007 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 21063 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 39819 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Джеффрі Епштайн
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Село
Одеса
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 10411 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 15557 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 22900 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 30915 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 32003 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
YouTube

21-річний українець на BMW врізався у кортеж прем’єра Чорногорії, є постраждалі

Київ • УНН

 • 162 перегляди

У Чорногорії автомобіль з кортежу прем’єр-міністра Мілойко Спаїча зіткнувся з BMW, яким керував українець. Троє поліцейських отримали травми.

21-річний українець на BMW врізався у кортеж прем’єра Чорногорії, є постраждалі

У Чорногорії сталася ДТП за участі автомобіля з кортежу прем’єр-міністра країни Мілойко Спаїча та автомобіля "BMW", яким кермував українець. У результаті травмовано трьох поліцейських, а рух транспорту на цій ділянці тимчасово призупинено. Про це повідомляє NOVA.RS, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання,  аварія сталася у напрямку з Подгориці до Колашина. У зіткненні брали участь два легкові автомобілі  -  службовий "Мерседес" зі складу супроводу прем’єр-міністра Чорногорії Мілойка Спаїча та "BMW", яким керував 21-річний громадянин України.

18-річний водій BMW на смерть розбився, влетівши у парапет підземного переходу у Києві11.12.25, 08:42 • 3977 переглядiв

За попередніми даними, українець виїхав зустрічну смугу дороги та допустив лобове зіткнення зі службовим автомобілем. Під час зіткнення у авто були троє поліцейських, які отримали травми та були доставлені у медичний заклад, а високопосадовець на момент ДТП перебував у іншому авто кортежу.

На основі вжитих досі дій та зібраних знань підозрюється, що дорожньо-транспортна пригода сталася через те, що громадянин України, який керував транспортним засобом марки "BMW", рухаючись регіональною дорогою R-13 з напрямку Подгориці до Колашина, на ділянці дороги, де є повна поздовжня, тобто суцільна лінія, з нез'ясованих причин виїхав на зустрічну проїжджу частину та передньою частиною транспортного засобу зіткнувся з передньою частиною офіційного транспортного засобу супроводу – супроводу особи, що охороняється, який рухався з напрямку Колашина до Подгориці 

– пояснили в поліції.

Наразі всі обставини аварії з’ясовуються.

Українка у Польщі поспішала на манікюр, розігналася до 200 км/год та потрапила у поле зору поліції15.02.26, 14:36 • 6072 перегляди

Алла Кіосак

КриміналСвітНаші за кордоном
Дорожньо-транспортна пригода
Чорногорія
Подгориця
Україна