Українка у Польщі поспішала на манікюр, розігналася до 200 км/год та потрапила у поле зору поліції

Київ • УНН

 • 164 перегляди

23-річна українка перевищила швидкість на трасі S17 з Любліна до Варшави, рухаючись майже 200 км/год при дозволених 120 км/год. Вона отримала штраф 2500 злотих та 15 штрафних балів, пояснивши поспіх візитом до салону краси.

Українка у Польщі поспішала на манікюр, розігналася до 200 км/год та потрапила у поле зору поліції

23-річну громадянку України зупинила польська поліція після того, як вона розігналася майже до 200 км/год на трасі S17 з Любліна до Варшави. Про це повідомляє УНН із посиланням на польське медіа wPolsce24.

Деталі

При дозволених 120 км/год водійка значно перевищувала швидкість і агресивно обганяла інші автомобілі. Порушення зафіксували працівники дорожньої поліції з Пулав, які патрулювали ділянку на службовому автомобілі без розпізнавальних знаків, обладнаному відеореєстратором.

Після зупинки з’ясувалося, що за кермом Mercedes перебувала українка, яка постійно проживає у Варшаві. Вона пояснила, що поспішала на запис до салону краси, де планувала зробити манікюр.

За суттєве перевищення швидкості їй виписали максимальний штраф — 2 500 злотих — і нарахували 15 штрафних балів. Правоохоронці також попередили, що у разі повторного аналогічного порушення протягом двох років сума штрафу зросте до 5 000 злотих відповідно до правил так званого дорожнього рецидиву.

Нагадаємо, в Польщі мікроавтобус з українцями врізався у фуру. Четверо українців-пасажирів мікроавтобуса постраждали, одного госпіталізували гелікоптером. Обидва водії були тверезі, водія мікроавтобуса затримали. 

Олександра Василенко

СуспільствоСвітНаші за кордоном
Дорожньо-транспортна пригода
Злотий
Люблін
Варшава
Польща