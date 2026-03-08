Трамп - Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемогли
Київ • УНН
Дональд Трамп назвав недоречною пропозицію Британії відправити авіаносці на Близький Схід після "перемоги" США. За словами президента США, вони більше не потрібні американській армії.
Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social звернення до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави Білого дому, Британія "нарешті серйозно задумалася" про відправку двох авіаносців на Близький Схід, але ця пропозиція є недоречною.
Це добре, прем'єре Стармере, нам вони більше не потрібні - але ми запам'ятаємо. Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемогли!
Контекст
Велика Британія готує свій авіаносець HMS Prince of Wales до можливого розгортання на Близькому Сході. При цьому країна скорочує термін підготовки до відправки вдвічі - 5 днів.
Авіаносець HMS Prince of Wales базується в Портсмуті.
