Трамп - Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемогли

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social звернення до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, Британія "нарешті серйозно задумалася" про відправку двох авіаносців на Близький Схід, але ця пропозиція є недоречною.

Це добре, прем'єре Стармере, нам вони більше не потрібні - але ми запам'ятаємо. Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемогли! - написав Трамп.

Контекст

Велика Британія готує свій авіаносець HMS Prince of Wales до можливого розгортання на Близькому Сході. При цьому країна скорочує термін підготовки до відправки вдвічі - 5 днів.

Авіаносець HMS Prince of Wales базується в Портсмуті.

