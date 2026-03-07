$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 10417 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 20440 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 17871 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 20349 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 40432 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 53396 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 60410 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44119 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 80506 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30087 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Британія готує авіаносець до можливої відправки на Близький Схід - Sky News

Київ • УНН

 • 1842 перегляди

Термін готовності судна скоротили до п'яти днів через можливу операцію проти Ірану. Екіпаж попередили про розгортання для захисту інтересів у регіоні.

Британія готує авіаносець до можливої відправки на Близький Схід - Sky News

Велика Британія готує свій авіаносець HMS Prince of Wales до можливого розгортання на Близькому Сході. Причому країна скорочує термін підготовки до відправки вдвічі - 5 днів. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

"Прискорення термінів готовності... означає, що це гігантське судно зможе швидше реагувати в разі ухвалення рішення про мобілізацію", - пише видання.

За словами джерела, екіпажі теж були попереджені про розгортання у зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.

При цьому Sky News уточнює, що цей крок не означає, що військовий корабель, який носить на собі винищувачі F-35 і потребує супроводу безлічі інших суден і підводного човна, буде спрямований для посилення оборони Британії в Перській затоці і навколо Кіпру.

Але це означає, що прем'єр-міністр Кір Стармер матиме більше можливостей для його більш швидкого переміщення, якщо це буде визнано за необхідне.

Видання додає, що авіаносець HMS Prince of Wales базується в Портсмуті.

Нагадаєм

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

На Близькому Сході за три дні використали більше ракет ППО, ніж Україна взимку - ЄС07.03.26, 15:25 • 3196 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Мобілізація
Ізраїль
Кір Стармер
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Іран
Кіпр