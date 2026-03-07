Британія готує авіаносець до можливої відправки на Близький Схід - Sky News
Київ • УНН
Термін готовності судна скоротили до п'яти днів через можливу операцію проти Ірану. Екіпаж попередили про розгортання для захисту інтересів у регіоні.
Велика Британія готує свій авіаносець HMS Prince of Wales до можливого розгортання на Близькому Сході. Причому країна скорочує термін підготовки до відправки вдвічі - 5 днів. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
"Прискорення термінів готовності... означає, що це гігантське судно зможе швидше реагувати в разі ухвалення рішення про мобілізацію", - пише видання.
За словами джерела, екіпажі теж були попереджені про розгортання у зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.
При цьому Sky News уточнює, що цей крок не означає, що військовий корабель, який носить на собі винищувачі F-35 і потребує супроводу безлічі інших суден і підводного човна, буде спрямований для посилення оборони Британії в Перській затоці і навколо Кіпру.
Але це означає, що прем'єр-міністр Кір Стармер матиме більше можливостей для його більш швидкого переміщення, якщо це буде визнано за необхідне.
Видання додає, що авіаносець HMS Prince of Wales базується в Портсмуті.
Нагадаєм
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
