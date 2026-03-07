Британия готовит авианосец к возможной отправке на Ближний Восток - Sky News

Великобритания готовит свой авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. Причем страна сокращает срок подготовки к отправке вдвое - 5 дней. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

"Ускорение сроков готовности... означает, что это гигантское судно сможет быстрее реагировать в случае принятия решения о мобилизации", - пишет издание.

По словам источника, экипажи тоже были предупреждены о развертывании в связи с операцией США и Израиля против Ирана.

При этом Sky News уточняет, что этот шаг не означает, что военный корабль, который носит на себе истребители F-35 и нуждается в сопровождении множества других судов и подводной лодки, будет направлен для усиления обороны Британии в Персидском заливе и вокруг Кипра.

Но это означает, что премьер-министр Кир Стармер будет иметь больше возможностей для его более быстрого перемещения, если это будет признано необходимым.

Издание добавляет, что авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина зимой – ЕС