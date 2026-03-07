На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина зимой – ЕС

$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30 • 1120 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 6640 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
10:22 • 12535 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 15377 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 36478 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 51626 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 58454 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43618 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 76759 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29787 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке7 марта, 05:01
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном7 марта, 05:24
Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войны7 марта, 06:00
19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"7 марта, 07:12
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Андрюс Кубилиус
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Житомирская область
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе6 марта, 18:52
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"6 марта, 15:48
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина зимой – ЕС

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Еврокомиссар Кубилюс призвал срочно нарастить производство оружия из-за дефицита ракет Patriot. ЕС планирует предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро.

На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина зимой – ЕС

Европа должна срочно увеличить производство ракет, поскольку глобальный спрос на вооружение резко возрастает. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает УНН.

Детали

По его словам, только за три дня боевых действий на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет американского производства – больше, чем Украина применила за четыре зимних месяца.

Кубилюс подчеркнул, что растущая нагрузка на мировые цепочки поставок вооружений показывает критическую потребность для Европы быстро наращивать собственное производство ракет, чтобы обеспечить как собственную оборону, так и поддержку Украины.

Ракеты, дроны и дальнобойные боеприпасы калибра 155 мм – ключевые потребности Украины. Но именно ракеты стали наиболее сложной категорией для поставок союзниками

- отметил он.

По данным еврокомиссара, в 2025 году Украина подверглась почти 2000 ракетных атак, из которых около 900 были баллистическими. Такие ракеты значительно сложнее перехватывать, поскольку для этого нужны современные системы противовоздушной обороны, в частности Patriot.

Кубилюс сообщил, что только за зимний период Украине потребовалось около 700 ракет-перехватчиков Patriot. В то же время компания Lockheed Martin в 2025 году производит примерно 600 ракет PAC-3 в год.

Еврокомиссар также отметил важность развития собственного оборонного производства в Европе и обеспечения стабильных цепочек поставок. По его словам, американские производители могут отдавать приоритет пополнению запасов США и стран Персидского залива.

В Брюсселе также рассматривают новые финансовые механизмы поддержки Украины. В частности, ЕС планирует предоставить кредит в размере 90 миллиардов евро на ближайшие два года, две трети которого предусмотрено направить на оборонные расходы, включая закупки у европейских и украинских производителей.

Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский05.03.26, 19:43 • 35735 просмотров

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Андрюс Кубилиус
MIM-104 Patriot
Европейский Союз
Брюссель
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина