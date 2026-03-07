$43.810.0050.900.00
На Близькому Сході за три дні використали більше ракет ППО, ніж Україна взимку - ЄС

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Єврокомісар Кубілюс закликав терміново наростити виробництво зброї через дефіцит ракет Patriot. ЄС планує надати Україні кредит у 90 мільярдів євро.

На Близькому Сході за три дні використали більше ракет ППО, ніж Україна взимку - ЄС

Європа має терміново збільшити виробництво ракет, оскільки глобальний попит на озброєння різко зростає. Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, передає УНН.

Деталі

За його словами, лише за три дні бойових дій на Близькому Сході було використано близько 800 ракет американського виробництва – більше, ніж Україна застосувала за чотири зимові місяці.

Кубілюс наголосив, що зростаюче навантаження на світові ланцюги постачання озброєнь показує критичну потребу для Європи швидко нарощувати власне виробництво ракет, щоб забезпечити як власну оборону, так і підтримку України.

Ракети, дрони та далекобійні боєприпаси калібру 155 мм – ключові потреби України. Але саме ракети стали найбільш складною категорією для постачання союзниками

- зазначив він.

За даними єврокомісара, у 2025 році Україна зазнала майже 2000 ракетних атак, з яких близько 900 були балістичними. Такі ракети значно складніше перехоплювати, оскільки для цього потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Кубілюс повідомив, що лише за зимовий період Україні було потрібно близько 700 ракет-перехоплювачів Patriot. Водночас компанія Lockheed Martin у 2025 році виробляє приблизно 600 ракет PAC-3 на рік.

Єврокомісар також наголосив на важливості розвитку власного оборонного виробництва в Європі та забезпечення стабільних ланцюгів постачання. За його словами, американські виробники можуть надавати пріоритет поповненню запасів США та країн Перської затоки.

У Брюсселі також розглядають нові фінансові механізми підтримки України. Зокрема, ЄС планує надати кредит у розмірі 90 мільярдів євро на найближчі два роки, дві третини якого передбачено спрямувати на оборонні витрати, включно із закупівлями у європейських та українських виробників.

Андрій Тимощенков

