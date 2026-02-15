$42.990.00
Эксклюзив
11:51 • 2272 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
10:18 • 7468 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 11473 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 23783 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 25599 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 33322 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 28292 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
14 февраля, 14:24 • 27351 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 23521 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 20663 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
Украинка в Польше спешила на маникюр, разогналась до 200 км/ч и попала в поле зрения полиции

Киев • УНН

 • 8 просмотра

23-летняя украинка превысила скорость на трассе S17 из Люблина в Варшаву, двигаясь почти 200 км/ч при разрешенных 120 км/ч. Она получила штраф 2500 злотых и 15 штрафных баллов, объяснив спешку визитом в салон красоты.

Украинка в Польше спешила на маникюр, разогналась до 200 км/ч и попала в поле зрения полиции

23-летнюю гражданку Украины остановила польская полиция после того, как она разогналась почти до 200 км/ч на трассе S17 из Люблина в Варшаву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское медиа wPolsce24.

Детали

При разрешенных 120 км/ч водитель значительно превышала скорость и агрессивно обгоняла другие автомобили. Нарушение зафиксировали сотрудники дорожной полиции из Пулав, которые патрулировали участок на служебном автомобиле без опознавательных знаков, оборудованном видеорегистратором.

После остановки выяснилось, что за рулем Mercedes находилась украинка, постоянно проживающая в Варшаве. Она объяснила, что спешила на запись в салон красоты, где планировала сделать маникюр.

За существенное превышение скорости ей выписали максимальный штраф — 2 500 злотых — и начислили 15 штрафных баллов. Правоохранители также предупредили, что в случае повторного аналогичного нарушения в течение двух лет сумма штрафа возрастет до 5 000 злотых в соответствии с правилами так называемого дорожного рецидива.

Напомним, в Польше микроавтобус с украинцами врезался в фуру. Четверо украинцев-пассажиров микроавтобуса пострадали, одного госпитализировали вертолетом. Оба водителя были трезвы, водителя микроавтобуса задержали. 

Александра Василенко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Дорожно-транспортное происшествие
Злотый
Люблин
Варшава
Польша