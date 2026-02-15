Украинка в Польше спешила на маникюр, разогналась до 200 км/ч и попала в поле зрения полиции

23-летнюю гражданку Украины остановила польская полиция после того, как она разогналась почти до 200 км/ч на трассе S17 из Люблина в Варшаву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское медиа wPolsce24.

Детали

При разрешенных 120 км/ч водитель значительно превышала скорость и агрессивно обгоняла другие автомобили. Нарушение зафиксировали сотрудники дорожной полиции из Пулав, которые патрулировали участок на служебном автомобиле без опознавательных знаков, оборудованном видеорегистратором.

После остановки выяснилось, что за рулем Mercedes находилась украинка, постоянно проживающая в Варшаве. Она объяснила, что спешила на запись в салон красоты, где планировала сделать маникюр.

За существенное превышение скорости ей выписали максимальный штраф — 2 500 злотых — и начислили 15 штрафных баллов. Правоохранители также предупредили, что в случае повторного аналогичного нарушения в течение двух лет сумма штрафа возрастет до 5 000 злотых в соответствии с правилами так называемого дорожного рецидива.

Напомним, в Польше микроавтобус с украинцами врезался в фуру. Четверо украинцев-пассажиров микроавтобуса пострадали, одного госпитализировали вертолетом. Оба водителя были трезвы, водителя микроавтобуса задержали.