У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у фуру: четверо пасажирів - поранені, водія затримали
Київ • УНН
22-річний громадянин України за кермом мікроавтобуса спричинив ДТП у Польщі, врізавшись у вантажівку. Четверо українців-пасажирів мікроавтобуса постраждали, одного госпіталізували гелікоптером. Обидва водії були тверезі, водія мікроавтобуса затримано.
У Польщі поліція затримала 22-річного українця, який керуючи мікроавтобусом в ніч на 24 червня врізався у вантажівку на трасі S17 поблизу села Мощанка. У результаті аварії постраждали четверо пасажирів мікроавтобуса - усі громадяни України. Одного з них госпіталізували гелікоптером, передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Польщі.
Деталі
За повідомленням пресслужби польської поліції, "правоохоронці затримали 22-річного водія мікроавтобуса Volkswagen, який допустив зіткнення з вантажівкою Renault. За кермом обох транспортних засобів перебували українці".
Попередні висновки слідчих свідчать про те, що 22-річний громадянин України, який керував мікроавтобусом у напрямку Варшави, не адаптував швидкість до дорожніх умов, в результаті чого врізався у задню частину вантажівки
Аварія, як вказано, сталася близько 03:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом) у ніч на вівторок поблизу села Мощанка на 88-му кілометрі траси S17 у напрямку столиці Польщі. Як зазначають правоохоронці, обидва водії на момент ДТП були тверезі. Водія мікроавтобуса наразі затримано.
Як встановили поліцейські, 22-річний громадянин України, що керував мікроавтобусом, не впорався з керуванням і врізався в задню частину вантажівки під керуванням 61-річного українця. У момент зіткнення в мікроавтобусі перебували восьмеро пасажирів, усі - українці. Четверо з них отримали травми й були доставлені до медичних закладів.
За інформацією видання Lublin112.pl,"одного з потерпілих транспортували до лікарні гелікоптером".
Через аварію рух трасою в напрямку Варшави було тимчасово зупинено. Згодом проїзд відновили.
Україна евакуювала 31 громадянина з Ірану24.06.25, 16:43 • 1448 переглядiв