В Польше микроавтобус с украинцами врезался в фуру: четверо пассажиров - ранены, водитель задержан

В Польше полиция задержала 22-летнего украинца, который, управляя микроавтобусом в ночь на 24 июня, врезался в грузовик на трассе S17 вблизи села Мощанка. В результате аварии пострадали четверо пассажиров микроавтобуса - все граждане Украины. Один из них был госпитализирован вертолетом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

Детали

По сообщению пресс-службы польской полиции, "правоохранители задержали 22-летнего водителя микроавтобуса Volkswagen, который допустил столкновение с грузовиком Renault. За рулем обоих транспортных средств находились украинцы".

Предварительные выводы следователей свидетельствуют о том, что 22-летний гражданин Украины, управлявший микроавтобусом в направлении Варшавы, не адаптировал скорость к дорожным условиям, в результате чего врезался в заднюю часть грузовика – говорится в сообщении.

Авария, как указано, произошла около 03:00 по местному времени (04:00 по Киеву) в ночь на вторник вблизи села Мощанка на 88-м километре трассы S17 в направлении столицы Польши. Как отмечают правоохранители, оба водителя на момент ДТП были трезвы. Водитель микроавтобуса в настоящее время задержан.

Как установили полицейские, 22-летний гражданин Украины, управлявший микроавтобусом, не справился с управлением и врезался в заднюю часть грузовика под управлением 61-летнего украинца. В момент столкновения в микроавтобусе находились восемь пассажиров, все - украинцы. Четверо из них получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

По информации издания Lublin112.pl,"один из пострадавших был доставлен в больницу вертолетом".

Из-за аварии движение по трассе в направлении Варшавы было временно остановлено. Впоследствии проезд возобновили.

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