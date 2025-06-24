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В Польше микроавтобус с украинцами врезался в фуру: четверо пассажиров - ранены, водитель задержан

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

22-летний гражданин Украины за рулем микроавтобуса стал причиной ДТП в Польше, врезавшись в грузовик. Четверо украинцев-пассажиров микроавтобуса пострадали, один госпитализирован вертолетом. Оба водителя были трезвы, водитель микроавтобуса задержан.

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в фуру: четверо пассажиров - ранены, водитель задержан

В Польше полиция задержала 22-летнего украинца, который, управляя микроавтобусом в ночь на 24 июня, врезался в грузовик на трассе S17 вблизи села Мощанка. В результате аварии пострадали четверо пассажиров микроавтобуса - все граждане Украины. Один из них был госпитализирован вертолетом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

Детали

По сообщению пресс-службы польской полиции, "правоохранители задержали 22-летнего водителя микроавтобуса Volkswagen, который допустил столкновение с грузовиком Renault. За рулем обоих транспортных средств находились украинцы".

Предварительные выводы следователей свидетельствуют о том, что 22-летний гражданин Украины, управлявший микроавтобусом в направлении Варшавы, не адаптировал скорость к дорожным условиям, в результате чего врезался в заднюю часть грузовика 

– говорится в сообщении.

Авария, как указано, произошла около 03:00 по местному времени (04:00 по Киеву) в ночь на вторник вблизи села Мощанка на 88-м километре трассы S17 в направлении столицы Польши. Как отмечают правоохранители, оба водителя на момент ДТП были трезвы. Водитель микроавтобуса в настоящее время задержан.

Как установили полицейские, 22-летний гражданин Украины, управлявший микроавтобусом, не справился с управлением и врезался в заднюю часть грузовика под управлением 61-летнего украинца. В момент столкновения в микроавтобусе находились восемь пассажиров, все - украинцы. Четверо из них получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

По информации издания Lublin112.pl,"один из пострадавших был доставлен в больницу вертолетом".

Из-за аварии движение по трассе в направлении Варшавы было временно остановлено. Впоследствии проезд возобновили.

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Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧПНаши за границей
Volkswagen
Варшава
Украина
Польша
Tesla
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