Турция развертывает истребители F-16 на Кипре - Reuters

$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 16618 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 38548 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 26298 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 28264 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 47060 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 56217 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 63506 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44801 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 86222 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30512 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
2м/с
69%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 19193 просмотра
NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно7 марта, 12:54 • 13280 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 16544 просмотра
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений7 марта, 15:20 • 8322 просмотра
очень трудно договориться - Трамп о переговорах между Украиной и россией16:46 • 6360 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 49989 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 56991 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 86224 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 53924 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 61553 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Эмманюэль Макрон
Мохаммед бин Салман
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 16571 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 19220 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 21397 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 22997 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 23161 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Шахед-136
Золото
MIM-104 Patriot

Турция развертывает истребители F-16 на Кипре - Reuters

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Минобороны Турции рассматривает размещение самолетов для защиты кипрского государства. Шаг обусловлен эскалацией конфликта в регионе и угрозами со стороны Ирана.

Турция развертывает истребители F-16 на Кипре - Reuters

Турция рассматривает возможность размещения самолетов F-16 на Кипре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны страны, информирует УНН.

Подробности

По словам источника, такое решение стало одним из шагов, рассматриваемых на фоне поэтапного планирования, направленного на обеспечение безопасности "отделенного турецкого кипрского государства на севере острова в условиях распространения конфликта в регионе".

Контекст

Ранее в Минобороны Турции заявили, что приоритетом страны на фоне эскалации на Ближнем Востоке является прекращение атак в регионе и мирное урегулирование конфликтов путем дипломатии.

Также там подчеркнули, что вооруженные силы Турции готовы к любым возможным сценариям из-за событий в регионе.

Напомним

На днях Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана.

НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию05.03.26, 23:07 • 6692 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Reuters
Турция
Иран
Кипр
F-16 Fighting Falcon