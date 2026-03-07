Турция развертывает истребители F-16 на Кипре - Reuters

Турция рассматривает возможность размещения самолетов F-16 на Кипре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны страны, информирует УНН.

Подробности

По словам источника, такое решение стало одним из шагов, рассматриваемых на фоне поэтапного планирования, направленного на обеспечение безопасности "отделенного турецкого кипрского государства на севере острова в условиях распространения конфликта в регионе".

Контекст

Ранее в Минобороны Турции заявили, что приоритетом страны на фоне эскалации на Ближнем Востоке является прекращение атак в регионе и мирное урегулирование конфликтов путем дипломатии.

Также там подчеркнули, что вооруженные силы Турции готовы к любым возможным сценариям из-за событий в регионе.

Напомним

На днях Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана.

НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию