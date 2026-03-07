$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 17193 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 40539 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 27249 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 29141 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 47786 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 56538 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 63814 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44848 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 86814 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30545 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямку

Київ • УНН

 • 1412 перегляди

Українські бійці зірвали спробу мінування території на Куп'янському напрямку. Ворожу групу знищили у стрілецькому бою за підтримки бомберів.

Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямку

Українські десантники запобігли мінуванню території поблизу населеного пункту Загризове на Куп'янському напрямку, ліквідувавши групу окупантів у стрілецькому бою. Про це повідомляє 77-а окрема аеромобільна Наддніпрянська бригаду ДШВ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що бійці 2-го аеромобільного батальйону 77-ї бригади оперативно виявили пересування російських військових. Ворог намагався закласти міни в районі селища Загризове, щоб ускладнити маневри Збройних сил України.

Дії противника наші десантники оперативно виявили. Вчасно були задіяні бомбери та штурмова група, яка у стрілецькому бою знищила противника. Операція з мінування – зірвана, а загроза – нейтралізована

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП, Генштаб показав відео.

Удар по РСЗВ "Торнадо-С" та нафтобазі в Криму - СБС показали кадри ураження21.02.26, 21:38 • 6879 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Збройні сили України
Куп'янськ