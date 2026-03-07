Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямку

Українські десантники запобігли мінуванню території поблизу населеного пункту Загризове на Куп'янському напрямку, ліквідувавши групу окупантів у стрілецькому бою. Про це повідомляє 77-а окрема аеромобільна Наддніпрянська бригаду ДШВ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що бійці 2-го аеромобільного батальйону 77-ї бригади оперативно виявили пересування російських військових. Ворог намагався закласти міни в районі селища Загризове, щоб ускладнити маневри Збройних сил України.

Дії противника наші десантники оперативно виявили. Вчасно були задіяні бомбери та штурмова група, яка у стрілецькому бою знищила противника. Операція з мінування – зірвана, а загроза – нейтралізована - йдеться у повідомленні.

