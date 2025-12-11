18-річний водій BMW на смерть розбився, влетівши у парапет підземного переходу у Києві

$42.180.11
10 грудня, 21:59
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Кабмін виділяє майже 31 млн гривень на ліквідацію наслідків атаки рф на Тернопіль - Свириденко
10 грудня, 20:56
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомо
01:49
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні
02:22
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США
02:57
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомо
04:03
Публікації
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
10 грудня, 17:55
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
10 грудня, 16:30
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення
10 грудня, 13:56
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
10 грудня, 12:17
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Лавров Сергій Вікторович
Василь Ломаченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Ірландія
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
10 грудня, 13:37
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
10 грудня, 12:35
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
10 грудня, 12:19
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
10 грудня, 10:30
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа
10 грудня, 07:53
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)
WhatsApp

18-річний водій BMW на смерть розбився, влетівши у парапет підземного переходу у Києві

Київ • УНН

 • 252 перегляди

18-річний водій BMW загинув, виїхавши за межі проїжджої частини та зіткнувшись з бетонним парапетом. Троє пасажирів госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

18-річний водій BMW на смерть розбився, влетівши у парапет підземного переходу у Києві

18-річний водій на BMW загинув у ДТП на Набережному шосе у Києві, троє пасажирів у лікарні, відкрито кримінальне провадження, пише УНН з посиланням на ГУНП у Києві.

Деталі

За даними поліції, учора близько опівночі 18-річний керманич BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції "Видубичі", не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу.

"Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув на місці автопригоди, а троє його пасажирів - чоловіки 18, 20 та 24 років, були госпіталізовані до медичних закладів із травмами різного ступеню тяжкості", - вказали у поліції.

Слідчі столичного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Механізм та обставини автопригоди встановлюються.

П'ять людей постраждали в ДТП на Броварському проспекті у Києві, рух перекрито
09.12.25, 08:44

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Міст Метро (Київ)