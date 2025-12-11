18-річний водій BMW на смерть розбився, влетівши у парапет підземного переходу у Києві
Київ • УНН
18-річний водій BMW загинув, виїхавши за межі проїжджої частини та зіткнувшись з бетонним парапетом. Троє пасажирів госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
18-річний водій на BMW загинув у ДТП на Набережному шосе у Києві, троє пасажирів у лікарні, відкрито кримінальне провадження, пише УНН з посиланням на ГУНП у Києві.
Деталі
За даними поліції, учора близько опівночі 18-річний керманич BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції "Видубичі", не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу.
"Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув на місці автопригоди, а троє його пасажирів - чоловіки 18, 20 та 24 років, були госпіталізовані до медичних закладів із травмами різного ступеню тяжкості", - вказали у поліції.
Слідчі столичного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Механізм та обставини автопригоди встановлюються.
П'ять людей постраждали в ДТП на Броварському проспекті у Києві, рух перекрито09.12.25, 08:44 • 3604 перегляди