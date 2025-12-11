$42.180.11
10 декабря, 21:59
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
18-летний водитель BMW насмерть разбился, влетев в парапет подземного перехода в Киеве

Киев • УНН

 • 118 просмотра

18-летний водитель BMW погиб, выехав за пределы проезжей части и столкнувшись с бетонным парапетом. Трое пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

18-летний водитель BMW насмерть разбился, влетев в парапет подземного перехода в Киеве

18-летний водитель на BMW погиб в ДТП на Набережном шоссе в Киеве, трое пассажиров в больнице, открыто уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Киеве.

Детали

По данным полиции, вчера около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции "Выдубичи", не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода.

"В результате ДТП водитель транспортного средства погиб на месте автопроисшествия, а трое его пассажиров - мужчины 18, 20 и 24 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - указали в полиции.

Следователи столичного главка полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Механизм и обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Мост Метро (Киев)