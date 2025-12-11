18-летний водитель BMW насмерть разбился, влетев в парапет подземного перехода в Киеве

18-летний водитель на BMW погиб в ДТП на Набережном шоссе в Киеве, трое пассажиров в больнице, открыто уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Киеве.

Детали

По данным полиции, вчера около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции "Выдубичи", не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода.

"В результате ДТП водитель транспортного средства погиб на месте автопроисшествия, а трое его пассажиров - мужчины 18, 20 и 24 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - указали в полиции.

Следователи столичного главка полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Механизм и обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.

