Пять человек пострадали в ДТП на Броварском проспекте в Киеве, движение перекрыто
Киев • УНН
В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием Audi, в результате которого пострадали пять человек. Движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро.
В Киеве в результате ДТП на Броварском проспекте пострадали пять человек, в обоих направлениях от моста Метро перекрыто движение транспорта, полиция работает на месте происшествия, сообщили во вторник в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня около 7:20.
По предварительной информации, водитель Audi, двигаясь по Броварскому проспекту, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. Сейчас известно о пяти пострадавших в результате автокатастрофы
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства автопроисшествия выясняются.
"Движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро", - указали в полиции.
Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 27130 просмотров