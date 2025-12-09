Пять человек пострадали в ДТП на Броварском проспекте в Киеве, движение перекрыто

$42.060.13
Эксклюзив
07:00 • 134 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 13353 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 25511 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 24400 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 29971 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 29511 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32056 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 41899 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 37961 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18852 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Краматорск под ударом: российская авиабомба ранила четверых, среди них дети8 декабря, 21:21
Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 декабря, 21:42
Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД8 декабря, 21:59
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo01:53
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД03:32
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 41899 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 37961 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 38157 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 49541 просмотра
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Лондон
Донецкая область
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 49541 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10
Пять человек пострадали в ДТП на Броварском проспекте в Киеве, движение перекрыто

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием Audi, в результате которого пострадали пять человек. Движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро.

Пять человек пострадали в ДТП на Броварском проспекте в Киеве, движение перекрыто

В Киеве в результате ДТП на Броварском проспекте пострадали пять человек, в обоих направлениях от моста Метро перекрыто движение транспорта, полиция работает на месте происшествия, сообщили во вторник в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня около 7:20.

По предварительной информации, водитель Audi, двигаясь по Броварскому проспекту, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. Сейчас известно о пяти пострадавших в результате автокатастрофы

- сообщили в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства автопроисшествия выясняются.

"Движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро", - указали в полиции.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28

Юлия Шрамко

Киев