П'ять людей постраждали в ДТП на Броварському проспекті у Києві, рух перекрито
Київ • УНН
У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участю Audi, внаслідок якої постраждали п'ять осіб. Рух транспорту перекрито в обох напрямках від мосту Метро.
У Києві внаслідок ДТП на Броварському проспекті постраждало пʼять осіб, в обох напрямках від мосту Метро перекритий рух транспорту, поліція працює на місці події, повідомили у вівторок у ГУНП у столиці, пише УНН.
Деталі
Автопригода відбулась сьогодні близько 7:20.
За попередньою інформацією, керманич Audi, рухаючись по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із відбійником. Наразі відомо про пʼятьох осіб, постраждалих внаслідок автотрощі
На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються.
"Рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро", - вказали у поліції.
