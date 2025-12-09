$42.060.13
8 грудня, 19:50 • 12848 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 24402 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 23534 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 29145 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 28875 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 31693 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 41001 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 37280 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18824 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 37527 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
П'ять людей постраждали в ДТП на Броварському проспекті у Києві, рух перекрито

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участю Audi, внаслідок якої постраждали п'ять осіб. Рух транспорту перекрито в обох напрямках від мосту Метро.

П'ять людей постраждали в ДТП на Броварському проспекті у Києві, рух перекрито

У Києві внаслідок ДТП на Броварському проспекті постраждало пʼять осіб, в обох напрямках від мосту Метро перекритий рух транспорту, поліція працює на місці події, повідомили у вівторок у ГУНП у столиці, пише УНН.

Деталі

Автопригода відбулась сьогодні близько 7:20.

За попередньою інформацією, керманич Audi, рухаючись по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із відбійником. Наразі відомо про пʼятьох осіб, постраждалих внаслідок автотрощі

- повідомили у поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються.

"Рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро", - вказали у поліції.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 27129 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Міст Метро (Київ)
Національна поліція України
Audi
Київ