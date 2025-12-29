$42.060.13
Ексклюзив
12:21 • 5994 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 8444 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
09:17 • 16368 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 33714 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 53624 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58185 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51305 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40247 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 43896 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 52396 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
Переговори про мир в Україні ще далекі до завершення - Туск

Київ • УНН

 • 1760 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до завершення мирних переговорів у війні рф проти України ще далеко. Він вважає успіхом заяву США про участь у гарантіях безпеки для України.

Переговори про мир в Україні ще далекі до завершення - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до завершення мирних переговорів у війні рф проти України ще далеко, але не можна дозволити росії диктувати умови миру. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональда Туска в соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Туск вважає успіхом останніх розмов заява США про участь в гарантіях безпеки для України.

"Після нічних переговорів з лідерами європейських країн одне є певним: Захід і Україна програють цю конфронтацію, якщо Росія зможе нас розділити і диктувати умови миру. Успіхом є заява про участь США в гарантіях безпеки. Але до фіналу переговорів ще далеко", – заявив польський прем'єр.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що США нададуть Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження. Він обговорив з американським президентом бажання продовжити термін дії гарантій до 30-50 років.

Ольга Розгон

