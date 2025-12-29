Переговори про мир в Україні ще далекі до завершення - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до завершення мирних переговорів у війні рф проти України ще далеко, але не можна дозволити росії диктувати умови миру. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональда Туска в соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Туск вважає успіхом останніх розмов заява США про участь в гарантіях безпеки для України.

"Після нічних переговорів з лідерами європейських країн одне є певним: Захід і Україна програють цю конфронтацію, якщо Росія зможе нас розділити і диктувати умови миру. Успіхом є заява про участь США в гарантіях безпеки. Але до фіналу переговорів ще далеко", – заявив польський прем'єр.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що США нададуть Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження. Він обговорив з американським президентом бажання продовжити термін дії гарантій до 30-50 років.