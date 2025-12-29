Переговоры о мире в Украине еще далеки до завершения - Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что до завершения мирных переговоров в войне рф против Украины еще далеко. Он считает успехом заявление США об участии в гарантиях безопасности для Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что до завершения мирных переговоров в войне рф против Украины еще далеко, но нельзя позволить россии диктовать условия мира. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X, пишет УНН.
Подробности
Туск считает успехом последних разговоров заявление США об участии в гарантиях безопасности для Украины.
"После ночных переговоров с лидерами европейских стран одно определенно: Запад и Украина проиграют эту конфронтацию, если россия сможет нас разделить и диктовать условия мира. Успехом является заявление об участии США в гарантиях безопасности. Но до финала переговоров еще далеко", – заявил польский премьер.
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что США предоставят Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления. Он обсудил с американским президентом желание продлить срок действия гарантий до 30-50 лет.