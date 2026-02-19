21-летний украинец на BMW врезался в кортеж премьера Черногории, есть пострадавшие

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 7392 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 11808 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 11310 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 19838 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 16271 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 26977 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 24862 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24853 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23996 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18368 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 19414 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 24915 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 18713 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 13601 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 12115 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 12561 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 19838 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 26977 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 25358 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 41941 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 13923 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 19031 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 23987 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 31904 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 32925 просмотра
21-летний украинец на BMW врезался в кортеж премьера Черногории, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 2296 просмотра

В Черногории автомобиль из кортежа премьер-министра Милойко Спаича столкнулся с BMW, которым управлял украинец. Трое полицейских получили травмы.

21-летний украинец на BMW врезался в кортеж премьера Черногории, есть пострадавшие

В Черногории произошло ДТП с участием автомобиля из кортежа премьер-министра страны Милойко Спаича и автомобиля "BMW", которым управлял украинец. В результате травмированы трое полицейских, а движение транспорта на этом участке временно приостановлено. Об этом сообщает NOVA.RS, передает УНН.

Детали

По информации издания, авария произошла по направлению из Подгорицы в Колашин. В столкновении участвовали два легковых автомобиля – служебный "Мерседес" из состава сопровождения премьер-министра Черногории Милойко Спаича и "BMW", которым управлял 21-летний гражданин Украины.

18-летний водитель BMW насмерть разбился, влетев в парапет подземного перехода в Киеве11.12.25, 08:42 • 4021 просмотр

По предварительным данным, украинец выехал на встречную полосу дороги и допустил лобовое столкновение со служебным автомобилем. Во время столкновения в авто находились трое полицейских, которые получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, а высокопоставленный чиновник на момент ДТП находился в другом авто кортежа.

На основе предпринятых до сих пор действий и собранных сведений подозревается, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что гражданин Украины, управлявший транспортным средством марки "BMW", двигаясь по региональной дороге R-13 из направления Подгорицы в Колашин, на участке дороги, где имеется полная продольная, то есть сплошная линия, по невыясненным причинам выехал на встречную проезжую часть и передней частью транспортного средства столкнулся с передней частью официального транспортного средства сопровождения – сопровождения охраняемого лица, которое двигалось из направления Колашина в Подгорицу

– пояснили в полиции.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняются.

Украинка в Польше спешила на маникюр, разогналась до 200 км/ч и попала в поле зрения полиции15.02.26, 14:36 • 6089 просмотров

Алла Киосак

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Дорожно-транспортное происшествие
Черногория
Подгорица
Украина