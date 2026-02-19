21-летний украинец на BMW врезался в кортеж премьера Черногории, есть пострадавшие

В Черногории произошло ДТП с участием автомобиля из кортежа премьер-министра страны Милойко Спаича и автомобиля "BMW", которым управлял украинец. В результате травмированы трое полицейских, а движение транспорта на этом участке временно приостановлено. Об этом сообщает NOVA.RS, передает УНН.

По информации издания, авария произошла по направлению из Подгорицы в Колашин. В столкновении участвовали два легковых автомобиля – служебный "Мерседес" из состава сопровождения премьер-министра Черногории Милойко Спаича и "BMW", которым управлял 21-летний гражданин Украины.

По предварительным данным, украинец выехал на встречную полосу дороги и допустил лобовое столкновение со служебным автомобилем. Во время столкновения в авто находились трое полицейских, которые получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, а высокопоставленный чиновник на момент ДТП находился в другом авто кортежа.

На основе предпринятых до сих пор действий и собранных сведений подозревается, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что гражданин Украины, управлявший транспортным средством марки "BMW", двигаясь по региональной дороге R-13 из направления Подгорицы в Колашин, на участке дороги, где имеется полная продольная, то есть сплошная линия, по невыясненным причинам выехал на встречную проезжую часть и передней частью транспортного средства столкнулся с передней частью официального транспортного средства сопровождения – сопровождения охраняемого лица, которое двигалось из направления Колашина в Подгорицу