Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу

Акторка Джоан Коллінз відсвяткувала 24-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком Персі Гібсоном. 92-річна зірка "Династії" подякувала йому за щасливі роки.
Відома голлівудська акторка, зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз, яка здобула шалену популярність завдяки ролі Алексіс, поділилася радісною подією в родині — знаменитість разом із чоловіком Персі Гібсоном святкує річницю подружнього життя. Пара перебуває в офіційному шлюбі вже 24 роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram акторки.
У своєму блозі 92-річна артистка опублікувала спільне фото з коханим, вочевидь зроблене під час світського заходу. На знімку подружжя позує в обіймах перед камерами: Гібсон позував у класичному костюмі, а Коллінз приміряла на себе досить елегантний образ із блакитною сукнею, масивним капелюхом та жакетом.
У підписі до фото акторка зворушливо звернулася до на 32 молодшого чоловіка. Жінка висловила слова щирої вдячності за роки у шлюбі. Вона зазначила, що ці 24 роки зробили її життя особливим і щасливим.
24 роки - дякую, любий Персі, за те, що зробив моє життя таким чудовим
Варто додати, що Гібсон - п’ятий офіційний чоловік Коллінз. Їхнє знайомство відбулося у 2000 році під час роботи над театральною постановкою, а вже 17 лютого 2002 року закохані офіційно одружилися. З того часу пара неодноразово демонструє міцні стосунки та підтримку одне одного на публіці.
"Династія" — американська прайм-тайм мильна опера, транслювалася на каналі ABC з 12 січня 1981 року по 11 травня 1989 року. У центрі сюжету Керрінгтони — заможна сім'я, що володіє нафтовим бізнесом та проживає у Денвері, штат Колорадо.