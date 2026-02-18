Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
16:17 • 8016 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 17179 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 14124 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 23021 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 19594 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 16381 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20810 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23956 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17348 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18261 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
74%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 14519 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 23841 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 13740 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 10965 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 16609 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 5066 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 17179 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 16672 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 23021 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 57060 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo19:06 • 74 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 11023 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 13798 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 21688 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 34176 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка

Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Акторка Джоан Коллінз відсвяткувала 24-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком Персі Гібсоном. 92-річна зірка "Династії" подякувала йому за щасливі роки.

Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз, яка здобула шалену популярність завдяки ролі Алексіс, поділилася радісною подією в родині — знаменитість разом із чоловіком Персі Гібсоном святкує річницю подружнього життя. Пара перебуває в офіційному шлюбі вже 24 роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram акторки.

У своєму блозі 92-річна артистка опублікувала спільне фото з коханим, вочевидь зроблене під час світського заходу. На знімку подружжя позує в обіймах перед камерами: Гібсон позував у класичному костюмі, а Коллінз приміряла на себе досить елегантний образ із блакитною сукнею, масивним капелюхом та жакетом.

У підписі до фото акторка зворушливо звернулася до на 32 молодшого чоловіка. Жінка висловила слова щирої вдячності за роки у шлюбі. Вона зазначила, що ці 24 роки зробили її життя особливим і щасливим.

24 роки - дякую, любий Персі, за те, що зробив моє життя таким чудовим 

- написала Джоан.

Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрах16.02.26, 19:06 • 30210 переглядiв

Варто додати, що Гібсон - п’ятий офіційний чоловік Коллінз. Їхнє знайомство відбулося у 2000 році під час роботи над театральною постановкою, а вже 17 лютого 2002 року закохані офіційно одружилися. З того часу пара неодноразово демонструє міцні стосунки та підтримку одне одного на публіці.

"Мамуль, не переживай, я поїв": Зеленський зворушливо привітав маму з Днем матері12.05.25, 05:12 • 6349 переглядiв

Контекст

"Династія" — американська прайм-тайм мильна опера, транслювалася на каналі ABC з 12 січня 1981 року по 11 травня 1989 року. У центрі сюжету Керрінгтони — заможна сім'я, що володіє нафтовим бізнесом та проживає у Денвері, штат Колорадо.

Станіслав Кармазін

УНН Lite
Соціальна мережа
Серіали
Шлюб