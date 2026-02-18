Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной брака

$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 8112 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 17340 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 14217 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 23149 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 19664 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 16393 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 20816 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23975 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17352 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18270 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине18 февраля, 09:27 • 14616 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 23929 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 13834 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 11059 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 16732 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 5170 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 17340 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 16744 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 23149 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 57089 просмотра
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo19:06 • 130 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 11080 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 13852 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 21701 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 34191 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной брака

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Актриса Джоан Коллинз отметила 24-ю годовщину брака со своим мужем Перси Гибсоном. 92-летняя звезда "Династии" поблагодарила его за счастливые годы.

Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной брака

Известная голливудская актриса, звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз, которая получила огромную популярность благодаря роли Алексис, поделилась радостным событием в семье — знаменитость вместе с мужем Перси Гибсоном празднует годовщину супружеской жизни. Пара состоит в официальном браке уже 24 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы.

В своем блоге 92-летняя артистка опубликовала совместное фото с возлюбленным, очевидно сделанное во время светского мероприятия. На снимке супруги позируют в объятиях перед камерами: Гибсон позировал в классическом костюме, а Коллинз примерила на себя довольно элегантный образ с голубым платьем, массивной шляпой и жакетом.

В подписи к фото актриса трогательно обратилась к мужу, который на 32 года моложе ее. Женщина выразила слова искренней благодарности за годы в браке. Она отметила, что эти 24 года сделали ее жизнь особенной и счастливой.

24 года - спасибо, дорогой Перси, за то, что сделал мою жизнь такой замечательной 

- написала Джоан.

Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах16.02.26, 19:06 • 30212 просмотров

Стоит добавить, что Гибсон - пятый официальный муж Коллинз. Их знакомство состоялось в 2000 году во время работы над театральной постановкой, а уже 17 февраля 2002 года влюбленные официально поженились. С тех пор пара неоднократно демонстрирует крепкие отношения и поддержку друг друга на публике.

"Мамуль, не переживай, я поел": Зеленский трогательно поздравил маму с Днем матери12.05.25, 05:12 • 6349 просмотров

Контекст

"Династия" — американская прайм-тайм мыльная опера, транслировалась на канале ABC с 12 января 1981 года по 11 мая 1989 года. В центре сюжета Кэррингтоны — состоятельная семья, владеющая нефтяным бизнесом и проживающая в Денвере, штат Колорадо.

Станислав Кармазин

