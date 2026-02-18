Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной брака
Киев • УНН
Актриса Джоан Коллинз отметила 24-ю годовщину брака со своим мужем Перси Гибсоном. 92-летняя звезда "Династии" поблагодарила его за счастливые годы.
Известная голливудская актриса, звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз, которая получила огромную популярность благодаря роли Алексис, поделилась радостным событием в семье — знаменитость вместе с мужем Перси Гибсоном празднует годовщину супружеской жизни. Пара состоит в официальном браке уже 24 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы.
В своем блоге 92-летняя артистка опубликовала совместное фото с возлюбленным, очевидно сделанное во время светского мероприятия. На снимке супруги позируют в объятиях перед камерами: Гибсон позировал в классическом костюме, а Коллинз примерила на себя довольно элегантный образ с голубым платьем, массивной шляпой и жакетом.
В подписи к фото актриса трогательно обратилась к мужу, который на 32 года моложе ее. Женщина выразила слова искренней благодарности за годы в браке. Она отметила, что эти 24 года сделали ее жизнь особенной и счастливой.
24 года - спасибо, дорогой Перси, за то, что сделал мою жизнь такой замечательной
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах16.02.26, 19:06 • 30212 просмотров
Стоит добавить, что Гибсон - пятый официальный муж Коллинз. Их знакомство состоялось в 2000 году во время работы над театральной постановкой, а уже 17 февраля 2002 года влюбленные официально поженились. С тех пор пара неоднократно демонстрирует крепкие отношения и поддержку друг друга на публике.
"Мамуль, не переживай, я поел": Зеленский трогательно поздравил маму с Днем матери12.05.25, 05:12 • 6349 просмотров
Контекст
"Династия" — американская прайм-тайм мыльная опера, транслировалась на канале ABC с 12 января 1981 года по 11 мая 1989 года. В центре сюжета Кэррингтоны — состоятельная семья, владеющая нефтяным бизнесом и проживающая в Денвере, штат Колорадо.