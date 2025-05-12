"Мамуль, не переживай, я поел": Зеленский трогательно поздравил маму с Днем матери
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении нежно поздравил свою маму с Днем матери, поблагодарив за ее любовь. Опрос показал, что 75% украинцев также поздравляют своих матерей.
Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил маму в День матери, который отмечался 11 мая. Об этом сообщает УНН.
Детали
В вечернем видеообращении глава государства отметил, что "мы все сегодня говорим "спасибо" нашим мамам".
Спасибо за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка, и за то, что каждый из нас всегда и при любых условиях ребенок, пока есть мама
"Мама, спасибо тебе! Мамуль, не переживай – я поел, все нормально", - сказал Зеленский.
Напомним
Опрос Viber показал, что 75% украинцев поздравляют мам с Днем матери. Около 60% дарят подарки, 27% звонят по телефону.
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