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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
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"Мамуль, не переживай, я поел": Зеленский трогательно поздравил маму с Днем матери

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении нежно поздравил свою маму с Днем матери, поблагодарив за ее любовь. Опрос показал, что 75% украинцев также поздравляют своих матерей.

"Мамуль, не переживай, я поел": Зеленский трогательно поздравил маму с Днем матери

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил маму в День матери, который отмечался 11 мая. Об этом сообщает УНН.

Детали

В вечернем видеообращении глава государства отметил, что "мы все сегодня говорим "спасибо" нашим мамам".

Спасибо за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка, и за то, что каждый из нас всегда и при любых условиях ребенок, пока есть мама

- сказал Президент.

"Мама, спасибо тебе! Мамуль, не переживай – я поел, все нормально", - сказал Зеленский.

Напомним

Опрос Viber показал, что 75% украинцев поздравляют мам с Днем матери. Около 60% дарят подарки, 27% звонят по телефону.

"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную Дню матери09.05.25, 10:50 • 2470 просмотров

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