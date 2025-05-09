"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную Дню матери

11 мая в Украине и многих странах мира будут отмечать День матери. В этом году Укрпочта посвящает новую почтовую марку матерям украинских защитников и защитниц, с пожеланием самого главного - дождаться своих детей живыми и невредимыми. Об этом сообщил Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.

В этом году Укрпочта решила посвятить марку в честь этого дня матерям наших военных и пожелать им обязательно дождаться своих сыновей и дочерей домой!