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"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную Дню матери

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Укрпочта ко Дню матери выпустила марку, посвященную матерям украинских защитников, с пожеланием дождаться их живыми. Марку запустили возле Родины-Матери.

"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную Дню матери

11 мая в Украине и многих странах мира будут отмечать День матери. В этом году Укрпочта посвящает новую почтовую марку матерям украинских защитников и защитниц, с пожеланием самого главного - дождаться своих детей живыми и невредимыми. Об этом сообщил Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.

Детали

В этом году Укрпочта решила посвятить марку в честь этого дня матерям наших военных и пожелать им обязательно дождаться своих сыновей и дочерей домой!

- указано в заметке.

Смелянский добавил, что новую марку запустили вместе с директором Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрием Савчуком. Место для этого выбрали символическое - возле Родины-Матери, памятника, который стал визитной карточкой Украины. Его открыли ровно 44 года назад - 9 мая 1981 года.

Еще раз наши поздравления всем матерям в Укрпочте, всем матерям в Украине и пожелания счастья, любви и победы!

- добавил он.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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