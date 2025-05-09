"Укрпошта" випустила нову марку, присвячену Дню матері
Київ • УНН
Укрпошта до Дня матері випустила марку, присвячену матерям українських захисників, з побажанням дочекатися їх живими. Марку запустили біля Батьківщини-Матері.
11 травня в Україні та багатьох країнах світу відзначатимуть День матері. Цьогоріч Укрпошта присвячує нову поштову марку матерям українських захисників і захисниць, з побажанням найголовнішого - дочекатися своїх дітей живими та неушкодженими. Про це повідомив Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.
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Цього року Укрпошта вирішила присвятити марку на честь цього дня матерям наших військових та побажати їм обов’язково дочекатися своїх синів і доньок додому!
Смілянський додав, що нову марку запустили разом із директором Музею історії України у Другій світовій війні Юрієм Савчуком. Місце для цього вибрали символічне - біля Батьківщини-Матері, пам’ятника, який став візитівкою України. Його відкрили рівно 44 роки тому - 9 травня 1981 року.
Ще раз наші вітання всім матерям в Укрпошті, всім матерям в Україні та побажання щастя, любові й перемоги!
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