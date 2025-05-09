"Укрпошта" випустила нову марку, присвячену Дню матері

11 травня в Україні та багатьох країнах світу відзначатимуть День матері. Цьогоріч Укрпошта присвячує нову поштову марку матерям українських захисників і захисниць, з побажанням найголовнішого - дочекатися своїх дітей живими та неушкодженими. Про це повідомив Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.

Цього року Укрпошта вирішила присвятити марку на честь цього дня матерям наших військових та побажати їм обов’язково дочекатися своїх синів і доньок додому!