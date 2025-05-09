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"Укрпошта" випустила нову марку, присвячену Дню матері

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Укрпошта до Дня матері випустила марку, присвячену матерям українських захисників, з побажанням дочекатися їх живими. Марку запустили біля Батьківщини-Матері.

"Укрпошта" випустила нову марку, присвячену Дню матері

11 травня в Україні та багатьох країнах світу відзначатимуть День матері. Цьогоріч Укрпошта присвячує нову поштову марку матерям українських захисників і захисниць, з побажанням найголовнішого - дочекатися своїх дітей живими та неушкодженими. Про це повідомив Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.

Деталі

Цього року Укрпошта вирішила присвятити марку на честь цього дня матерям наших військових та побажати їм обов’язково дочекатися своїх синів і доньок додому!

- зазначено у дописі.

Смілянський додав, що нову марку запустили разом із директором Музею історії України у Другій світовій війні Юрієм Савчуком. Місце для цього вибрали символічне - біля Батьківщини-Матері, пам’ятника, який став візитівкою України. Його відкрили рівно 44 роки тому - 9 травня 1981 року.

Ще раз наші вітання всім матерям в Укрпошті, всім матерям в Україні та побажання щастя, любові й перемоги!

- додав він.

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак09.04.25, 16:03 • 18946 переглядiв

Альона Уткіна

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