"Мамуль, не переживай, я поїв": Зеленський зворушливо привітав маму з Днем матері
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ніжно привітав свою маму з Днем матері, подякувавши за її любов. Опитування показало, що 75% українців також вітають своїх матерів.
Президент України Володимир Зеленський зворушливо привітав маму в День матері, який відзначався 11 травня. Про це повідомляє УНН.
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У вечірньому відеозверненні глава держави зазначив, що "ми всі сьогодні кажемо "дякую" нашим мамам".
Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини, і за те, що кожен з нас завжди й за будь-яких умов дитина, поки є мама
"Мамо, дякую тобі! Мамуль, не переживай – я поїв, усе нормально", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Опитування Viber показало, що 75% українців вітають мам з Днем матері. Близько 60% дарують подарунки, 27% телефонують.
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