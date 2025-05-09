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День матері: 75% українців вітають, 59% дарують подарунки, 27% телефонують - опитування

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Опитування Viber показало, що 75% українців вітають мам з Днем матері. Близько 60% дарують подарунки, 27% телефонують, а Укрпошта випустила марку до свята.

День матері: 75% українців вітають, 59% дарують подарунки, 27% телефонують - опитування

В Україні 75% громадян вітають із Днем матері, 59% дарують подарунки, а 27% обмежуються дзвінком. Про це йдеться в результатах опитування Rakuten Viber, передає УНН.

Деталі

Українців запитали до Дня матері, чи вітають вони матерів і як саме. Лише чверть опитаних не вітають мам зі святом. Серед тих, хто вітають, близько 60% дарують подарунки або квіти, ще 27% — телефонують.

В анонімному опитуванні взяли учать понад 30 тисяч користувачів віком від 34 до 45 років. З них понад 50% респондентів – це люди віком до 45 років.

Результати показали: 75% українців вітають мам зі святом. Ще 10% респондентів хотіли б привітати, але не мають такої можливості. На питання "Чи вітаєте ви мам із Днем матері?" відповіді розподілилися таким чином:

  • Так — 75%;
    • Хотів/-ла б вітати, але не маю можливості — 10%;
      • Не вважаю День матері важливим, вітаю з іншими святами — 3%;
        • Не вітаю з інших причин — 12%.

          Серед українців, які вітають мам зі святом, 59% дарують подарунки та / або квіти. Ще 27% опитаних телефонують, а 14% — вітають у чаті.

          Нагадаємо

          Укрпошта до Дня матері випустила марку, присвячену матерям українських захисників, з побажанням дочекатися їх живими. Церемонія відбулась біля монументу Батьківщини-Матері в Києві.

          Євген Устименко

          Євген Устименко

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