День матері: 75% українців вітають, 59% дарують подарунки, 27% телефонують - опитування

В Україні 75% громадян вітають із Днем матері, 59% дарують подарунки, а 27% обмежуються дзвінком. Про це йдеться в результатах опитування Rakuten Viber, передає УНН.

Деталі

Українців запитали до Дня матері, чи вітають вони матерів і як саме. Лише чверть опитаних не вітають мам зі святом. Серед тих, хто вітають, близько 60% дарують подарунки або квіти, ще 27% — телефонують.

В анонімному опитуванні взяли учать понад 30 тисяч користувачів віком від 34 до 45 років. З них понад 50% респондентів – це люди віком до 45 років.

Результати показали: 75% українців вітають мам зі святом. Ще 10% респондентів хотіли б привітати, але не мають такої можливості. На питання "Чи вітаєте ви мам із Днем матері?" відповіді розподілилися таким чином:

Так — 75%;

Хотів/-ла б вітати, але не маю можливості — 10%;

Не вважаю День матері важливим, вітаю з іншими святами — 3%;

Не вітаю з інших причин — 12%.

Серед українців, які вітають мам зі святом, 59% дарують подарунки та / або квіти. Ще 27% опитаних телефонують, а 14% — вітають у чаті.

Нагадаємо

Укрпошта до Дня матері випустила марку, присвячену матерям українських захисників, з побажанням дочекатися їх живими. Церемонія відбулась біля монументу Батьківщини-Матері в Києві.