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День матери: 75% украинцев поздравляют, 59% дарят подарки, 27% звонят по телефону - опрос

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Опрос Viber показал, что 75% украинцев поздравляют мам с Днем матери. Около 60% дарят подарки, 27% звонят по телефону, а Укрпочта выпустила марку к празднику.

День матери: 75% украинцев поздравляют, 59% дарят подарки, 27% звонят по телефону - опрос

В Украине 75% граждан поздравляют с Днем матери, 59% дарят подарки, а 27% ограничиваются звонком. Об этом говорится в результатах опроса Rakuten Viber, передает УНН.

Детали

Украинцев спросили ко Дню матери, поздравляют ли они матерей и как именно. Лишь четверть опрошенных не поздравляют мам с праздником. Среди тех, кто поздравляет, около 60% дарят подарки или цветы, еще 27% — звонят.

В анонимном опросе приняли участие более 30 тысяч пользователей в возрасте от 34 до 45 лет. Из них более 50% респондентов – это люди в возрасте до 45 лет.

Результаты показали: 75% украинцев поздравляют мам с праздником. Еще 10% респондентов хотели бы поздравить, но не имеют такой возможности. На вопрос "Поздравляете ли вы мам с Днем матери?" ответы распределились следующим образом:

  • Да — 75%;
    • Хотел/-ла бы поздравить, но не имею возможности — 10%;
      • Не считаю День матери важным, поздравляю с другими праздниками — 3%;
        • Не поздравляю по другим причинам — 12%.

          Среди украинцев, которые поздравляют мам с праздником, 59% дарят подарки и / или цветы. Еще 27% опрошенных звонят, а 14% — поздравляют в чате.

          Напомним

          Укрпочта ко Дню матери выпустила марку, посвященную матерям украинских защитников, с пожеланием дождаться их живыми. Церемония состоялась возле монумента Родины-Матери в Киеве.

          Евгений Устименко

          Евгений Устименко

          Общество
          Укрпочта
          Украина
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