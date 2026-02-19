Ворог завдав ракетного удару по облавтодору: знищено базу дорожньої галузі

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 5802 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 10034 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 9466 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 17113 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 15024 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 25358 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 24513 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24727 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23857 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18304 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.1м/с
76%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 18292 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 22980 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 17208 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 12067 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 10228 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 10241 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 17125 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 25364 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 22995 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 40784 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Блогери
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 12082 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 17221 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 23474 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 31444 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 32501 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
YouTube

Ворог завдав ракетного удару по облавтодору: знищено базу дорожньої галузі

Київ • УНН

 • 6 перегляди

росія завдала удару балістичною ракетою по виробничій базі облавтодору, зруйнувавши приміщення та спеціалізовану дорожню техніку. Це продовження цілеспрямованих ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

Ворог завдав ракетного удару по облавтодору: знищено базу дорожньої галузі

росія вдарила балістичною ракетою по виробничій базі одного з облавтодорів АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", зруйнувавши приміщення та спеціалізовану дорожню техніку. Про це повідомляє компанія, передає УНН.

Деталі

За інформацією підприємства, удару зазнало державне виробництво, яке фактично цілодобово працювало над забезпеченням проїзду автомобільними дорогами та ліквідацією наслідків негоди. Внаслідок атаки зруйновано виробничі й адміністративні будівлі, знищено дорожню техніку та механізми.

У компанії зазначають, що атака на облавтодори стала продовженням цілеспрямованих ударів росії по цивільній та критичній інфраструктурі після обстрілів енергетики та залізничного транспорту.

Ворог у своїй безсилій люті розпочав полювання на техніку та виробничі потужності дорожньої галузі, яка щодня забезпечує безпеку руху в країні

- зазначили в АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

У компанії нагадали, що під час пікових навантажень у період зимової негоди саме облавтодори забезпечували понад 40% працівників дорожніх бригад і більш як 37% спеціальної техніки по країні. У зв’язку з цим підприємство закликає державу, міжнародні організації, фонди та донорів надати підтримку, зокрема у вигляді передачі дорожньої техніки як технічної допомоги.

Особливо критичною така підтримка є для облавтодорів, що працюють поблизу зони бойових дій і щоденно перебувають під загрозою авіаційно-ракетних ударів. Компанія наголошує, що попри атаки продовжує виконувати стратегічно важливе для держави завдання – забезпечення безпеки автомобільного сполучення.

Нагадаємо

В ніч на 19 лютого росія атакувала Україну 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили або придушили 29 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
благодійність
Шахед-136
Україна