Ворог завдав ракетного удару по облавтодору: знищено базу дорожньої галузі
Київ • УНН
росія завдала удару балістичною ракетою по виробничій базі облавтодору, зруйнувавши приміщення та спеціалізовану дорожню техніку. Це продовження цілеспрямованих ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.
росія вдарила балістичною ракетою по виробничій базі одного з облавтодорів АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", зруйнувавши приміщення та спеціалізовану дорожню техніку. Про це повідомляє компанія, передає УНН.
Деталі
За інформацією підприємства, удару зазнало державне виробництво, яке фактично цілодобово працювало над забезпеченням проїзду автомобільними дорогами та ліквідацією наслідків негоди. Внаслідок атаки зруйновано виробничі й адміністративні будівлі, знищено дорожню техніку та механізми.
У компанії зазначають, що атака на облавтодори стала продовженням цілеспрямованих ударів росії по цивільній та критичній інфраструктурі після обстрілів енергетики та залізничного транспорту.
Ворог у своїй безсилій люті розпочав полювання на техніку та виробничі потужності дорожньої галузі, яка щодня забезпечує безпеку руху в країні
У компанії нагадали, що під час пікових навантажень у період зимової негоди саме облавтодори забезпечували понад 40% працівників дорожніх бригад і більш як 37% спеціальної техніки по країні. У зв’язку з цим підприємство закликає державу, міжнародні організації, фонди та донорів надати підтримку, зокрема у вигляді передачі дорожньої техніки як технічної допомоги.
Особливо критичною така підтримка є для облавтодорів, що працюють поблизу зони бойових дій і щоденно перебувають під загрозою авіаційно-ракетних ударів. Компанія наголошує, що попри атаки продовжує виконувати стратегічно важливе для держави завдання – забезпечення безпеки автомобільного сполучення.
Нагадаємо
В ніч на 19 лютого росія атакувала Україну 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили або придушили 29 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.