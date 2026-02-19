29 з 37 дронів знешкоджено під час нічної атаки рф
Київ • УНН
росія атакувала Україну 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили або придушили 29 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі випустила по Україні 37 дронів, 29 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 лютого (з 18:00 18 лютого) противник атакував 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 20 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
