Эксклюзив
07:36 • 694 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Эксклюзив
18 февраля, 16:17
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
Эксклюзив
18 февраля, 14:25
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
18 февраля, 12:34
29 из 37 дронов обезврежены во время ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 602 просмотра

россия атаковала Украину 37 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили или подавили 29 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

29 из 37 дронов обезврежены во время ночной атаки рф

россия ночью выпустила по Украине 37 дронов, 29 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) противник атаковал 37 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, ВОТ Донецка, около 20 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ударных БпЛА на 4 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Юлия Шрамко

