29 из 37 дронов обезврежены во время ночной атаки рф
россия атаковала Украину 37 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили или подавили 29 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) противник атаковал 37 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, ВОТ Донецка, около 20 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ударных БпЛА на 4 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
