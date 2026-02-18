$43.260.09
Ексклюзив
10:59 • 1402 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:05 • 5518 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 9916 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 10215 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 12754 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 22235 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 37413 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 37545 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37668 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 33177 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою

Київ • УНН

 • 38 перегляди

36-річна іспанська акторка Урсула Корберо, відома за роллю Токіо, повідомила про народження первістка. Батьком дитини є аргентинський актор Чіно Дарін.

Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
Фото: www.instagram.com/ursulolita

Популярна іспанська акторка Урсула Корберо ошелешила своїх підписників радісною звісткою. Як виявилося, 36-річна знаменитість стала мамою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram зірки.

Деталі

Корберо, яка стала особливо відомою за роллю Токіо у серіалі "Паперовий будинок" у себе в Instagram Stories повідомила, що народила первістка.

Із фото можна побачити, як Урсула стоїть біля дитячого візочка коричневого кольору. Цікаво, що знаменитість не стала розкривати стать новонародженого малюка.

Привіт. Я - мама

- лишила короткий підпис зірка.

Додатково

Батьком дитини є аргентинська знаменитість Чіно Дарін. Із цим актором Корберо зав'язала стосунки у 2016 році. Саме тоді вони разом знялися в серіалі "Посольство".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про те, як Аліна Гросу розповідала про те, що довго не могла завагітніти й майбутня поява малюка на світ стане для неї справжнім дивом.

Станіслав Кармазін

