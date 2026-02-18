Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
Київ • УНН
36-річна іспанська акторка Урсула Корберо, відома за роллю Токіо, повідомила про народження первістка. Батьком дитини є аргентинський актор Чіно Дарін.
Популярна іспанська акторка Урсула Корберо ошелешила своїх підписників радісною звісткою. Як виявилося, 36-річна знаменитість стала мамою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram зірки.
Деталі
Корберо, яка стала особливо відомою за роллю Токіо у серіалі "Паперовий будинок" у себе в Instagram Stories повідомила, що народила первістка.
Із фото можна побачити, як Урсула стоїть біля дитячого візочка коричневого кольору. Цікаво, що знаменитість не стала розкривати стать новонародженого малюка.
Привіт. Я - мама
Додатково
Батьком дитини є аргентинська знаменитість Чіно Дарін. Із цим актором Корберо зав'язала стосунки у 2016 році. Саме тоді вони разом знялися в серіалі "Посольство".
Нагадаємо
