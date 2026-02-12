$43.030.06
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 15711 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 29954 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 23393 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 23226 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 22606 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 32237 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19739 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22041 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 39677 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Українська шоу-діва відверто розповідала про те, що довго не могла завагітніти й майбутня поява малюка на світ стане для неї справжнім дивом.

Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка

Співачка Аліна Гросу розповіла фанатам про те, що вагітна хлопчиком. Українська зірка шоу-бізнесу 12 лютого  опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram відповідне відео, передає УНН.

Деталі

Наш маленький всесвіт, наш хлопчик. Тепер можу сказати про це вголос. P.s. і так, я сама в шоці

- підписала Гросу відеокадри.

На них співачка разом зі своїм коханим розпилує блакитну фарбу, яка символізує стать її первістка.

Кадри зняті під пісню самої Аліни Гросу "Волошки".

Нагадаємо

Раніше у медіа кілька разів публікувалися інформація про те, що зірка українського шоу-бізнесу вагітна, але приховує це від прихильників.

Нещодавно ж сама Гросу опублікувала відвертий допис, у якому підтвердила, що чекає на первістка. Додала, що довго не могла завагітніти, тому наразі дитина, яка має народитися, дійсно стала довгоочікуваною для молодої родини.

Олександра Василенко

