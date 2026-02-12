Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка
Київ • УНН
Українська шоу-діва відверто розповідала про те, що довго не могла завагітніти й майбутня поява малюка на світ стане для неї справжнім дивом.
Співачка Аліна Гросу розповіла фанатам про те, що вагітна хлопчиком. Українська зірка шоу-бізнесу 12 лютого опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram відповідне відео, передає УНН.
Деталі
Наш маленький всесвіт, наш хлопчик. Тепер можу сказати про це вголос. P.s. і так, я сама в шоці
На них співачка разом зі своїм коханим розпилує блакитну фарбу, яка символізує стать її первістка.
Кадри зняті під пісню самої Аліни Гросу "Волошки".
Нагадаємо
Раніше у медіа кілька разів публікувалися інформація про те, що зірка українського шоу-бізнесу вагітна, але приховує це від прихильників.
Нещодавно ж сама Гросу опублікувала відвертий допис, у якому підтвердила, що чекає на первістка. Додала, що довго не могла завагітніти, тому наразі дитина, яка має народитися, дійсно стала довгоочікуваною для молодої родини.