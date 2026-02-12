Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца

$43.030.06
51.210.04
ukenru
08:19 • 896 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 15725 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 29965 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 23404 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 23235 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 22613 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 32248 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19740 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 22045 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 39687 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.8м/с
91%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях11 февраля, 22:52 • 10811 просмотра
Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр11 февраля, 23:33 • 4212 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 15817 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 11789 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW04:02 • 7694 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 32240 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 28041 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 29734 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 39681 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 51845 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 26 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 14579 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 16982 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 18173 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 19996 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Кх-59

Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украинская шоу-дива откровенно рассказывала о том, что долго не могла забеременеть, и будущее появление малыша на свет станет для нее настоящим чудом.

Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца

Певица Алина Гросу рассказала фанатам о том, что беременна мальчиком. Украинская звезда шоу-бизнеса 12 февраля опубликовала на своей официальной странице в Instagram соответствующее видео, передает УНН.

Детали

Наша маленькая вселенная, наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух. P.s. и да, я сама в шоке

- подписала Гросу видеокадры.

На них певица вместе со своим возлюбленным распыляет голубую краску, которая символизирует пол ее первенца.

Кадры сняты под песню самой Алины Гросу "Волошки".

Напомним

Ранее в медиа несколько раз публиковалась информация о том, что звезда украинского шоу-бизнеса беременна, но скрывает это от поклонников.

Недавно же сама Гросу опубликовала откровенный пост, в котором подтвердила, что ждет первенца. Добавила, что долго не могла забеременеть, поэтому сейчас ребенок, который должен родиться, действительно стал долгожданным для молодой семьи.

Александра Василенко

ОбществоКультураУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть