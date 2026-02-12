Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
Украинская шоу-дива откровенно рассказывала о том, что долго не могла забеременеть, и будущее появление малыша на свет станет для нее настоящим чудом.
Певица Алина Гросу рассказала фанатам о том, что беременна мальчиком. Украинская звезда шоу-бизнеса 12 февраля опубликовала на своей официальной странице в Instagram соответствующее видео, передает УНН.
Детали
Наша маленькая вселенная, наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух. P.s. и да, я сама в шоке
На них певица вместе со своим возлюбленным распыляет голубую краску, которая символизирует пол ее первенца.
Кадры сняты под песню самой Алины Гросу "Волошки".
Напомним
Ранее в медиа несколько раз публиковалась информация о том, что звезда украинского шоу-бизнеса беременна, но скрывает это от поклонников.
Недавно же сама Гросу опубликовала откровенный пост, в котором подтвердила, что ждет первенца. Добавила, что долго не могла забеременеть, поэтому сейчас ребенок, который должен родиться, действительно стал долгожданным для молодой семьи.