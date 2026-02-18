Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамой

$43.260.09
Эксклюзив
10:59 • 1568 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:05 • 5694 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 10061 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 10287 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 12810 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 22269 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 37437 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 37559 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 37679 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 33184 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Популярные новости
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС18 февраля, 01:24 • 18043 просмотра
Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ18 февраля, 02:01 • 11732 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 13582 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве05:31 • 13929 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 16828 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 45875 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 60661 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 67637 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 88411 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 90972 просмотра
УНН Lite
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 70 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 15768 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 28417 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 23811 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 33758 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамой

Киев • УНН

 • 70 просмотра

36-летняя испанская актриса Урсула Корберо, известная по роли Токио, сообщила о рождении первенца. Отцом ребенка является аргентинский актер Чино Дарин.

Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамой
Фото: www.instagram.com/ursulolita

Популярная испанская актриса Урсула Корберо ошеломила своих подписчиков радостной новостью. Как оказалось, 36-летняя знаменитость стала мамой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram звезды.

Детали

Корберо, ставшая особенно известной по роли Токио в сериале "Бумажный дом", у себя в Instagram Stories сообщила, что родила первенца.

По фото можно увидеть, как Урсула стоит возле детской коляски коричневого цвета. Интересно, что знаменитость не стала раскрывать пол новорожденного малыша.

Привет. Я - мама

- оставила короткую подпись звезда.

Дополнительно

Отцом ребенка является аргентинская знаменитость Чино Дарин. С этим актером Корберо завязала отношения в 2016 году. Именно тогда они вместе снялись в сериале "Посольство".

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, как Алина Гросу рассказывала о том, что долго не могла забеременеть и будущее появление малыша на свет станет для нее настоящим чудом.

Станислав Кармазин

