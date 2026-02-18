Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамой
Киев • УНН
36-летняя испанская актриса Урсула Корберо, известная по роли Токио, сообщила о рождении первенца. Отцом ребенка является аргентинский актер Чино Дарин.
Популярная испанская актриса Урсула Корберо ошеломила своих подписчиков радостной новостью. Как оказалось, 36-летняя знаменитость стала мамой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram звезды.
Детали
Корберо, ставшая особенно известной по роли Токио в сериале "Бумажный дом", у себя в Instagram Stories сообщила, что родила первенца.
По фото можно увидеть, как Урсула стоит возле детской коляски коричневого цвета. Интересно, что знаменитость не стала раскрывать пол новорожденного малыша.
Привет. Я - мама
Дополнительно
Отцом ребенка является аргентинская знаменитость Чино Дарин. С этим актером Корберо завязала отношения в 2016 году. Именно тогда они вместе снялись в сериале "Посольство".
Напомним
Ранее УНН сообщал о том, как Алина Гросу рассказывала о том, что долго не могла забеременеть и будущее появление малыша на свет станет для нее настоящим чудом.