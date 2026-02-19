Враг нанес ракетный удар по облавтодору: уничтожена база дорожной отрасли
Киев • УНН
Россия нанесла удар баллистической ракетой по производственной базе облавтодора, разрушив помещения и специализированную дорожную технику. Это продолжение целенаправленных ударов по гражданской и критической инфраструктуре.
россия ударила баллистической ракетой по производственной базе одного из облавтодоров АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", разрушив помещения и специализированную дорожную технику. Об этом сообщает компания, передает УНН.
Подробности
По информации предприятия, удару подверглось государственное производство, которое фактически круглосуточно работало над обеспечением проезда по автомобильным дорогам и ликвидацией последствий непогоды. В результате атаки разрушены производственные и административные здания, уничтожена дорожная техника и механизмы.
В компании отмечают, что атака на облавтодоры стала продолжением целенаправленных ударов россии по гражданской и критической инфраструктуре после обстрелов энергетики и железнодорожного транспорта.
Враг в своей бессильной ярости начал охоту на технику и производственные мощности дорожной отрасли, которая ежедневно обеспечивает безопасность движения в стране
В компании напомнили, что во время пиковых нагрузок в период зимней непогоды именно облавтодоры обеспечивали более 40% работников дорожных бригад и более 37% специальной техники по стране. В связи с этим предприятие призывает государство, международные организации, фонды и доноров оказать поддержку, в частности в виде передачи дорожной техники в качестве технической помощи.
Особенно критической такая поддержка является для облавтодоров, работающих вблизи зоны боевых действий и ежедневно находящихся под угрозой авиационно-ракетных ударов. Компания отмечает, что несмотря на атаки продолжает выполнять стратегически важную для государства задачу – обеспечение безопасности автомобильного сообщения.
Напомним
В ночь на 19 февраля россия атаковала Украину 37 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили или подавили 29 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.