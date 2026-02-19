Враг нанес ракетный удар по облавтодору: уничтожена база дорожной отрасли

россия ударила баллистической ракетой по производственной базе одного из облавтодоров АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", разрушив помещения и специализированную дорожную технику. Об этом сообщает компания, передает УНН.

По информации предприятия, удару подверглось государственное производство, которое фактически круглосуточно работало над обеспечением проезда по автомобильным дорогам и ликвидацией последствий непогоды. В результате атаки разрушены производственные и административные здания, уничтожена дорожная техника и механизмы.

В компании отмечают, что атака на облавтодоры стала продолжением целенаправленных ударов россии по гражданской и критической инфраструктуре после обстрелов энергетики и железнодорожного транспорта.

Враг в своей бессильной ярости начал охоту на технику и производственные мощности дорожной отрасли, которая ежедневно обеспечивает безопасность движения в стране