Эксклюзив
15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Враг нанес ракетный удар по облавтодору: уничтожена база дорожной отрасли

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Россия нанесла удар баллистической ракетой по производственной базе облавтодора, разрушив помещения и специализированную дорожную технику. Это продолжение целенаправленных ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

Враг нанес ракетный удар по облавтодору: уничтожена база дорожной отрасли

россия ударила баллистической ракетой по производственной базе одного из облавтодоров АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", разрушив помещения и специализированную дорожную технику. Об этом сообщает компания, передает УНН.

Подробности

По информации предприятия, удару подверглось государственное производство, которое фактически круглосуточно работало над обеспечением проезда по автомобильным дорогам и ликвидацией последствий непогоды. В результате атаки разрушены производственные и административные здания, уничтожена дорожная техника и механизмы.

В компании отмечают, что атака на облавтодоры стала продолжением целенаправленных ударов россии по гражданской и критической инфраструктуре после обстрелов энергетики и железнодорожного транспорта.

Враг в своей бессильной ярости начал охоту на технику и производственные мощности дорожной отрасли, которая ежедневно обеспечивает безопасность движения в стране

- отметили в АО «ГАК «Автомобильные дороги Украины».

В компании напомнили, что во время пиковых нагрузок в период зимней непогоды именно облавтодоры обеспечивали более 40% работников дорожных бригад и более 37% специальной техники по стране. В связи с этим предприятие призывает государство, международные организации, фонды и доноров оказать поддержку, в частности в виде передачи дорожной техники в качестве технической помощи.

Особенно критической такая поддержка является для облавтодоров, работающих вблизи зоны боевых действий и ежедневно находящихся под угрозой авиационно-ракетных ударов. Компания отмечает, что несмотря на атаки продолжает выполнять стратегически важную для государства задачу – обеспечение безопасности автомобильного сообщения.

Напомним

В ночь на 19 февраля россия атаковала Украину 37 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили или подавили 29 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Андрей Тимощенков

