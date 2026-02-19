Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Київ • УНН
СБУ влаштувала яскраву «бавовну» на нафтобазі «Великолукська» в Псковській області, антидронові сітки ворогу не допомогли.
СБУ влаштувала яскраву "бавовну" на нафтобазі "Великолукська" в Псковській області, антидронові сітки ворогу не допомогли, повідомило УНН джерело.
Деталі
За даними співрозмовника УНН, "цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтобазу "Великолукська" у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України".
Місцеві телеграм-канали пишуть, що на нафтобазі зафіксовано щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Працівники сусідніх підприємств масово евакуювалися. Над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, але вони не зупинили безпілотники СБУ, вказало джерело.
Великолукська нафтобаза належить компанії ТОВ "Псковнефтепродукт". Там зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.
"СБУ продовжує методично працювати по об’єктах, які забезпечують російську армію паливом. Знищення нафтобаз безпосередньо впливає на здатність ворога вести бойові дії, наступати та перекидати резерви. Такі операції є елементом системного послаблення воєнного потенціалу рф", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
