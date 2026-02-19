Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
07:36 • 4360 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 20910 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 52926 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 47059 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 59596 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 36436 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 26041 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27801 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 27175 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 19040 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.9м/с
69%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій18 лютого, 23:39 • 11003 перегляди
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронівVideo19 лютого, 00:14 • 15592 перегляди
"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф19 лютого, 00:51 • 12874 перегляди
Скасування санкцій проти рф відповідає інтересам США - спецпредставник кремля дмитрієвPhoto19 лютого, 01:26 • 5908 перегляди
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ03:56 • 11181 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 22290 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 52927 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 33699 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 59597 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 69996 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Юн Сок Йоль
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 13235 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 21868 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 23538 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 28445 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 40793 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Серіали

Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело

Київ • УНН

 • 144 перегляди

СБУ влаштувала яскраву «бавовну» на нафтобазі «Великолукська» в Псковській області, антидронові сітки ворогу не допомогли.

Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело

СБУ влаштувала яскраву "бавовну" на нафтобазі "Великолукська" в Псковській області, антидронові сітки ворогу не допомогли, повідомило УНН джерело.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, "цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтобазу "Великолукська" у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України".

Місцеві телеграм-канали пишуть, що на нафтобазі зафіксовано щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Працівники сусідніх підприємств масово евакуювалися. Над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, але вони не зупинили безпілотники СБУ, вказало джерело.

Великолукська нафтобаза належить компанії ТОВ "Псковнефтепродукт". Там зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

"СБУ продовжує методично працювати по об’єктах, які забезпечують російську армію паливом. Знищення нафтобаз безпосередньо впливає на здатність ворога вести бойові дії, наступати та перекидати резерви. Такі операції є елементом системного послаблення воєнного потенціалу рф", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Дрони СБУ вдруге уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф - джерело17.02.26, 13:41 • 3998 переглядiв

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Служба безпеки України
Україна