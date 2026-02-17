Дрони СБУ вдруге уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф - джерело

$43.170.07
Ексклюзив
09:48 • 5080 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 12635 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 24873 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 36330 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 45675 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 35800 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 56269 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33623 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 62942 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27789 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 15141 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 11938 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках17 лютого, 05:21 • 12190 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 10289 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 12211 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 4600 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 26907 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 37265 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 56269 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 62942 перегляди
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 80 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 924 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 19787 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 17589 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 20278 перегляди
Дрони СБУ вдруге уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф - джерело

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Безпілотники СБУ вдруге за місяць уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.

Дрони СБУ вдруге уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф - джерело

Дрони СБУ вдруге уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф, повідомили УНН джерела.

Деталі

За словами співрозмовника УНН, "безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге за останній місяць завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф".

Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу перевищує 1 млн кубічних метрів.

Уночі місцеві жителі писали в соцмережах про серію вибухів. Унаслідок атаки безпілотників зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі, вказало джерело.

Попередня атака на термінал відбулася 22 січня цього року. Тоді безпілотники СБУ пошкодили технологічні трубопроводи на причалах та низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. Орієнтовні збитки склали близько 50 млн дол. США.

Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів22.01.26, 18:54 • 56658 переглядiв

"СБУ системно працює по об’єктах, які приносять російському бюджету значні прибутки, які направляються на війну. Ідеться про енергетичну та експортну інфраструктуру, без яких ворогу складніше фінансувати бойові дії та підтримувати свою логістику", - повідомило поінформоване джерело у Службі безпеки.

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у краснодарському краї рф17.02.26, 12:38 • 1618 переглядiв

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Служба безпеки України