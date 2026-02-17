Дрони СБУ вдруге уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф - джерело
Київ • УНН
Безпілотники СБУ вдруге за місяць уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.
Деталі
За словами співрозмовника УНН, "безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге за останній місяць завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф".
Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу перевищує 1 млн кубічних метрів.
Уночі місцеві жителі писали в соцмережах про серію вибухів. Унаслідок атаки безпілотників зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі, вказало джерело.
Попередня атака на термінал відбулася 22 січня цього року. Тоді безпілотники СБУ пошкодили технологічні трубопроводи на причалах та низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. Орієнтовні збитки склали близько 50 млн дол. США.
"СБУ системно працює по об’єктах, які приносять російському бюджету значні прибутки, які направляються на війну. Ідеться про енергетичну та експортну інфраструктуру, без яких ворогу складніше фінансувати бойові дії та підтримувати свою логістику", - повідомило поінформоване джерело у Службі безпеки.
