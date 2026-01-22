Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів

$43.180.08
50.320.20
ukenru
16:54 • 100 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 3100 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 8278 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 11357 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 14296 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 26810 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 14840 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 15574 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17832 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22149 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО22 січня, 07:46 • 6738 перегляди
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі ШалімоваPhoto22 січня, 08:25 • 4982 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 4252 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 17930 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 7702 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 194 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 7720 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 26810 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 17941 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 73095 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Німеччина
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 24839 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 21825 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 23357 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 65175 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 41080 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Безпілотники СБУ завдали удару по нафтовому терміналу "Таманьнафтогаз", пошкодивши резервуари та трубопроводи. Це призвело до витоку нафтопродуктів, масштабної пожежі та збитків на 50 млн доларів.

Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів

Безпілотники СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Як повідомили джерела УНН в СБУ, ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом, що призвело до витоку нафтопродуктів та масштабної пожежі.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, унаслідок атаки пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах. Також ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. У них зафіксовано пошкодження запірної арматури, що призвело до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням. Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м².

Перед підривом підводного човна в Новоросійську СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н: нові деталі унікальної спецоперації23.12.25, 20:23 • 3997 переглядiв

Орієнтовні збитки, за попередньою оцінкою, становлять близько 50 млн дол. США. 

СБУ продовжує системно бити по ключових енергетичних та експортних артеріях рф, які забезпечують надходження коштів до бюджету країни-агресора і напряму фінансують війну проти України. Ураження таких об’єктів має критичне значення для послаблення економічних і логістичних можливостей ворога 

- повідомило поінформоване джерело у Службі безпеки.

Павло Башинський

Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Служба безпеки України
Чорне море
Україна