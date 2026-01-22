Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів

Безпілотники СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Як повідомили джерела УНН в СБУ, ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом, що призвело до витоку нафтопродуктів та масштабної пожежі.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, унаслідок атаки пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах. Також ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. У них зафіксовано пошкодження запірної арматури, що призвело до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням. Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м².

Орієнтовні збитки, за попередньою оцінкою, становлять близько 50 млн дол. США.