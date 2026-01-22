Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
Київ • УНН
Безпілотники СБУ завдали удару по нафтовому терміналу "Таманьнафтогаз", пошкодивши резервуари та трубопроводи. Це призвело до витоку нафтопродуктів, масштабної пожежі та збитків на 50 млн доларів.
Безпілотники СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Як повідомили джерела УНН в СБУ, ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом, що призвело до витоку нафтопродуктів та масштабної пожежі.
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів
Деталі
За даними співрозмовника УНН, унаслідок атаки пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах. Також ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. У них зафіксовано пошкодження запірної арматури, що призвело до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням. Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м².
Орієнтовні збитки, за попередньою оцінкою, становлять близько 50 млн дол. США.
СБУ продовжує системно бити по ключових енергетичних та експортних артеріях рф, які забезпечують надходження коштів до бюджету країни-агресора і напряму фінансують війну проти України. Ураження таких об’єктів має критичне значення для послаблення економічних і логістичних можливостей ворога