Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов

Беспилотники СБУ нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. Как сообщили источники УНН в СБУ, поврежден ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом, что привело к утечке нефтепродуктов и масштабному пожару.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. Этот порт является одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров. - говорится в сообщении.

Детали

По данным собеседника УНН, в результате атаки повреждены технологические трубопроводы на причалах. Также поврежден ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом. В них зафиксированы повреждения запорной арматуры, что привело к утечке нефтепродуктов с последующим возгоранием. Общая площадь пожара составила около 7 тысяч м².

Ориентировочный ущерб, по предварительной оценке, составляет около 50 млн долл. США.