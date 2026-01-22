Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов
Киев • УНН
Беспилотники СБУ нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз", повредив резервуары и трубопроводы. Это привело к утечке нефтепродуктов, масштабному пожару и ущербу на 50 млн долларов.
Беспилотники СБУ нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. Как сообщили источники УНН в СБУ, поврежден ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом, что привело к утечке нефтепродуктов и масштабному пожару.
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. Этот порт является одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.
Детали
По данным собеседника УНН, в результате атаки повреждены технологические трубопроводы на причалах. Также поврежден ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом. В них зафиксированы повреждения запорной арматуры, что привело к утечке нефтепродуктов с последующим возгоранием. Общая площадь пожара составила около 7 тысяч м².
Ориентировочный ущерб, по предварительной оценке, составляет около 50 млн долл. США.
СБУ продолжает системно бить по ключевым энергетическим и экспортным артериям рф, которые обеспечивают поступление средств в бюджет страны-агрессора и напрямую финансируют войну против Украины. Поражение таких объектов имеет критическое значение для ослабления экономических и логистических возможностей врага.