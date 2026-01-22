Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов

$43.180.08
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 3708 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 8894 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 11674 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 14486 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 26985 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 14891 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 15618 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17881 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22222 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22 января, 07:46 • 6888 просмотра
История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре ШалимоваPhoto22 января, 08:25 • 5134 просмотра
Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали22 января, 09:30 • 4378 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 18043 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 7970 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 446 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 8106 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 18090 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 73269 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов

Беспилотники СБУ нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз", повредив резервуары и трубопроводы. Это привело к утечке нефтепродуктов, масштабному пожару и ущербу на 50 млн долларов.

Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов

Беспилотники СБУ нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. Как сообщили источники УНН в СБУ, поврежден ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом, что привело к утечке нефтепродуктов и масштабному пожару.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. Этот порт является одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.

Детали

По данным собеседника УНН, в результате атаки повреждены технологические трубопроводы на причалах. Также поврежден ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом. В них зафиксированы повреждения запорной арматуры, что привело к утечке нефтепродуктов с последующим возгоранием. Общая площадь пожара составила около 7 тысяч м².

Перед подрывом подводной лодки в Новороссийске СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н: новые детали уникальной спецоперации23.12.25, 20:23 • 3999 просмотров

Ориентировочный ущерб, по предварительной оценке, составляет около 50 млн долл. США.

СБУ продолжает системно бить по ключевым энергетическим и экспортным артериям рф, которые обеспечивают поступление средств в бюджет страны-агрессора и напрямую финансируют войну против Украины. Поражение таких объектов имеет критическое значение для ослабления экономических и логистических возможностей врага.

