Дроны СБУ во второй раз поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф - источник
Киев • УНН
Беспилотники СБУ во второй раз за месяц поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. В результате атаки зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.
Дроны СБУ во второй раз поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф, сообщили УНН источники.
Детали
По словам собеседника УНН, "беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз за последний месяц нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф".
Этот порт является одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа превышает 1 млн кубических метров.
Ночью местные жители писали в соцсетях о серии взрывов. В результате атаки беспилотников зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе, указал источник.
Предыдущая атака на терминал произошла 22 января этого года. Тогда беспилотники СБУ повредили технологические трубопроводы на причалах и ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом. Ориентировочный ущерб составил около 50 млн долл. США.
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов22.01.26, 18:54 • 56658 просмотров
"СБУ системно работает по объектам, которые приносят российскому бюджету значительные прибыли, направляемые на войну. Речь идет об энергетической и экспортной инфраструктуре, без которых врагу сложнее финансировать боевые действия и поддерживать свою логистику", - сообщил информированный источник в Службе безопасности.
Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ в краснодарском крае рф17.02.26, 12:38 • 1820 просмотров