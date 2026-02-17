Дроны СБУ во второй раз поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф - источник

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:48 • 6242 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 14033 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 26202 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 37637 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 46768 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 36263 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 57750 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33693 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 64068 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27810 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.5м/с
69%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 15873 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 12789 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 13052 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"06:12 • 11121 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 13014 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 7156 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 28177 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 38458 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 57729 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 64048 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Женева
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 1094 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 1536 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 20318 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 18087 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 20784 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Facebook
Instagram

Дроны СБУ во второй раз поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф - источник

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Беспилотники СБУ во второй раз за месяц поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. В результате атаки зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.

Дроны СБУ во второй раз поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф - источник

Дроны СБУ во второй раз поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф, сообщили УНН источники.

Детали

По словам собеседника УНН, "беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз за последний месяц нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф".

Этот порт является одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа превышает 1 млн кубических метров.

Ночью местные жители писали в соцсетях о серии взрывов. В результате атаки беспилотников зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе, указал источник.

Предыдущая атака на терминал произошла 22 января этого года. Тогда беспилотники СБУ повредили технологические трубопроводы на причалах и ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом. Ориентировочный ущерб составил около 50 млн долл. США.

Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов22.01.26, 18:54 • 56658 просмотров

"СБУ системно работает по объектам, которые приносят российскому бюджету значительные прибыли, направляемые на войну. Речь идет об энергетической и экспортной инфраструктуре, без которых врагу сложнее финансировать боевые действия и поддерживать свою логистику", - сообщил информированный источник в Службе безопасности.

Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ в краснодарском крае рф17.02.26, 12:38 • 1820 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины