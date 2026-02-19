Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Киев • УНН
СБУ устроила яркую «бавовну» на нефтебазе «Великолукская» в Псковской области, антидроновые сетки врагу не помогли.
СБУ устроила яркую "бавовну" на нефтебазе "Великолукская" в Псковской области, антидроновые сетки врагу не помогли, сообщил УНН источник.
Детали
По данным собеседника УНН, "этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтебазу "Великолукская" в Псковской области в почти 500 км от государственной границы Украины".
Местные телеграм-каналы пишут, что на нефтебазе зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва, после чего возник масштабный пожар. Работники соседних предприятий массово эвакуировались. Над резервуарами с топливом были натянуты антидроновые сетки, но они не остановили беспилотники СБУ, указал источник.
Великолукская нефтебаза принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". Там хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.
"СБУ продолжает методично работать по объектам, которые обеспечивают российскую армию топливом. Уничтожение нефтебаз непосредственно влияет на способность врага вести боевые действия, наступать и перебрасывать резервы. Такие операции являются элементом системного ослабления военного потенциала рф", - сообщил информированный источник в СБУ.
