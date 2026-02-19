$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 11823 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 18644 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 16674 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 28347 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 20341 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 31617 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 26195 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25520 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24808 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18721 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого

Київ • УНН

 • 6 перегляди

MELOVIN не став замовчувати цей момент та зупинив плітки стосовно невірності Петра у своєму Телеграмі. Зокрема, артист дав зрозуміти, що попри розставання чудово ставиться до колишнього коханого.

MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого

Один з найбільш епатажних артистів, співак MELOVIN дав свій коментар стосовно того, що його колишній наречений зрадив його з одруженим чоловіком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram MELOVIN. 

Деталі

Отож, днями стало відомо, що артист завершив стосунки із військовим медиком Петром. Пара розійшлася мирно і знаменитість у себе в Stories подякував Петру "за досвід". 

Концерт MELOVIN у Рівному скасували через протести проти одностатевих шлюбів18.02.26, 11:52 • 3616 переглядiв

MELOVIN  не став замовчувати цей момент та зупинив плітки стосовно невірності Петра у своєму Телеграмі. Зокрема, артист дав зрозуміти, що попри розставання чудово ставиться до колишнього коханого.

Ох. Що тільки не придумають, щоб хайпувати. Петро — чудовий хлопець. Нічого з того, що намагаються на нього вилити, не є правдою. Він — людина честі і герой, який рятує життя. Це весь мій коментар 

— зазначив співак.

Нагадаємо

MELOVIN наприкінці минулого року отримав публічну пропозицію руки і серця від Петра Злоті. Пара була в особливому статусі 2,5 місяці.

Антоніна Туманова

