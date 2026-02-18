$43.260.09
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Концерт MELOVIN у Рівному скасували через протести проти одностатевих шлюбів

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У Рівному 17 лютого зірвали концерт MELOVIN через протести активістів проти одностатевих шлюбів. Організатори скасували виступ з міркувань безпеки глядачів.

Концерт MELOVIN у Рівному скасували через протести проти одностатевих шлюбів
Фото: www.instagram.com/mastershow.event/

У Рівному було зірвано концерт популярного українського артиста MELOVIN. Концертне дійство мало би відбутися 17 лютого у міському палаці культури, однак шоу так і не розпочалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву організаторів концерту.

Деталі

До місця проведення шоу прийшли активісти, які висловили протести проти одностатевих шлюбів. Нагадаємо, MELOVIN відомий не лише завдяки своїм хітам, а й позиції стосовно захисту ЛГБТК+. Свого часу артист здійснив камінг-аут та зізнався у своїй бісексуальності.

Учасники акції скандували гасла проти одностатевих стосунків, через що обстановка біля входу до зали швидко загострилася. Пізніше організатори оголосили присутнім про скасування концерту.

Не за гей-шлюби воюють герої

- скандували активісти.

На Instagram-сторінці організаторів концерту з’явилася офіційна заява стосовно зірваного концерту.

Концерт MELOVIN у рівному зірваний невідомими особами у масках. Виступ скасовано з міркувань безпеки глядачів. Повернення квитків - за місцем покупки

- написали організатори.

Крім того, на місце події прибули і працівники поліції для з’ясування обставин. При цьому суттєвих порушень громадського порядку поліція не зафіксувала І хоч ролик, на якому видно, як протестувальники зривають концерт співака активно шириться мережею, MELOVIN поки не коментує цей інцидент.

Нагадаємо

Співак MELOVIN, Костянтин Бочаров, оголосив про заручини з парамедиком ЗСУ Петром Злотею, показавши фото в Instagram.

Станіслав Кармазін

