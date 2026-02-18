Концерт MELOVIN в Ровно отменили из-за протестов против однополых браков
Киев • УНН
В Ровно 17 февраля сорвали концерт MELOVIN из-за протестов активистов против однополых браков. Организаторы отменили выступление из соображений безопасности зрителей.
В Ровно был сорван концерт популярного украинского артиста MELOVIN. Концертное действо должно было состояться 17 февраля в городском дворце культуры, однако шоу так и не началось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организаторов концерта.
Детали
К месту проведения шоу пришли активисты, которые выразили протесты против однополых браков. Напомним, MELOVIN известен не только благодаря своим хитам, но и позиции относительно защиты ЛГБТК+. В свое время артист совершил каминг-аут и признался в своей бисексуальности.
Участники акции скандировали лозунги против однополых отношений, из-за чего обстановка у входа в зал быстро обострилась. Позже организаторы объявили присутствующим об отмене концерта.
Не за гей-браки воюют герои
На Instagram-странице организаторов концерта появилось официальное заявление относительно сорванного концерта.
Концерт MELOVIN в Ровно сорван неизвестными лицами в масках. Выступление отменено из соображений безопасности зрителей. Возврат билетов - по месту покупки
Кроме того, на место происшествия прибыли и сотрудники полиции для выяснения обстоятельств. При этом существенных нарушений общественного порядка полиция не зафиксировала. И хотя ролик, на котором видно, как протестующие срывают концерт певца активно распространяется по сети, MELOVIN пока не комментирует этот инцидент.
Напомним
Певец MELOVIN, Константин Бочаров, объявил о помолвке с парамедиком ВСУ Петром Злотеей, показав фото в Instagram.