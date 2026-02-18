Концерт MELOVIN в Ровно отменили из-за протестов против однополых браков

$43.260.09
51.170.01
ukenru
09:44 • 252 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 2998 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 7776 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 19104 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 35194 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 35942 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 36692 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 32534 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 27054 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 30520 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
77%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС18 февраля, 01:24 • 15068 просмотра
Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ18 февраля, 02:01 • 7526 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 10637 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве05:31 • 10955 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 13820 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 42884 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 57587 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 64806 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 85597 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 88346 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Джон Ф. Кеннеди
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 14363 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 27026 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 22528 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 32498 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 30108 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Отопление

Концерт MELOVIN в Ровно отменили из-за протестов против однополых браков

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Ровно 17 февраля сорвали концерт MELOVIN из-за протестов активистов против однополых браков. Организаторы отменили выступление из соображений безопасности зрителей.

Концерт MELOVIN в Ровно отменили из-за протестов против однополых браков
Фото: www.instagram.com/mastershow.event/

В Ровно был сорван концерт популярного украинского артиста MELOVIN. Концертное действо должно было состояться 17 февраля в городском дворце культуры, однако шоу так и не началось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организаторов концерта.

Детали

К месту проведения шоу пришли активисты, которые выразили протесты против однополых браков. Напомним, MELOVIN известен не только благодаря своим хитам, но и позиции относительно защиты ЛГБТК+. В свое время артист совершил каминг-аут и признался в своей бисексуальности.

Участники акции скандировали лозунги против однополых отношений, из-за чего обстановка у входа в зал быстро обострилась. Позже организаторы объявили присутствующим об отмене концерта.

Не за гей-браки воюют герои

- скандировали активисты.

На Instagram-странице организаторов концерта появилось официальное заявление относительно сорванного концерта.

Концерт MELOVIN в Ровно сорван неизвестными лицами в масках. Выступление отменено из соображений безопасности зрителей. Возврат билетов - по месту покупки

- написали организаторы.

Кроме того, на место происшествия прибыли и сотрудники полиции для выяснения обстоятельств. При этом существенных нарушений общественного порядка полиция не зафиксировала. И хотя ролик, на котором видно, как протестующие срывают концерт певца активно распространяется по сети, MELOVIN пока не комментирует этот инцидент.

Напомним

Певец MELOVIN, Константин Бочаров, объявил о помолвке с парамедиком ВСУ Петром Злотеей, показав фото в Instagram.

Станислав Кармазин

ОбществоПроисшествия
Музыкант
Социальная сеть
Столкновения
Брак
Митинги в Украине
Mélovin