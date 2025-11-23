MELOVIN освідчилися: артист відповів “так”
Київ • УНН
Співак MELOVIN, Костянтин Бочаров, оголосив про заручини з парамедиком ЗСУ Петром Злотею, показавши фото в Instagram. Заручини відбулися на Майдані, де Петро подарував співаку обручку та букет червоних троянд.
Деталі
На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди - не ідеологія, не організація. Вони - наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті
Другою половинкою співака є Петро Злотя. В профілі Instagram він зазначає, що є інструктором та парамедиком Збройних сил України.
Скільки пара разом - невідомо. Петро подарував співаку обручку та великий букет червоних троянд.
