Донька Антоніо Бандераса вийшла заміж: Стелла зіграла розкішне весілля із зірковими гостями в Іспанії

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

29-річна Стелла Бандерас, донька Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт, вийшла заміж за фінансиста Алекса Грушинські. Церемонія відбулася 18 жовтня в історичному монастирі Abadía Retuerta LeDomaine в Іспанії.

Донька Антоніо Бандераса вийшла заміж: Стелла зіграла розкішне весілля із зірковими гостями в Іспанії

29-річна Стелла Бандерас, донька відомих голлівудських акторів Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт, одружилася зі своїм коханим, фінансистом Алексом Грушинські. Святкова церемонія пройшла в історичному монастирі XII століття Abadía Retuerta LeDomaine у Вальядоліді, повідомляє The Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Романтичне весілля відбулося 18 жовтня на території мальовничого іспанського маєтку біля виноробні.

Як повідомляють ЗМІ, пара, яка знайома з дитинства, заручилася у серпні 2024 року, а тепер офіційно стала подружжям.

На церемонії були присутні обидва батьки нареченої – Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт, які, попри розлучення майже десять років тому, залишаються добрими друзями.

Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка06.09.25, 21:22 • 49761 перегляд

Як повідомляється, серед почесних гостей весілля були Малія і Саша Обами – доньки 44-го президента США Барака Обами, а також Труді Стайлер – дружина легендарного музиканта Стінга. Не пропустила подію і зведена сестра Стелли – акторка Дакота Джонсон, відома за роллю у фільмі "50 відтінків сірого".

Наречений Стелли, Алекс Грушинські, є підприємцем у сфері технологій – генеральним директором і співзасновником компанії Nova.

Мати нареченої, Мелані Гріффіт, має ще двох дітей – сина Александра Бауера від шлюбу зі Стівеном Бауером та дочку Дакоту Джонсон від шлюбу з Доном Джонсоном.

Батько, Антоніо Бандерас, уже кілька років перебуває у стосунках із Ніколь Кімпел, нідерландською інвестиційною банкіркою.

Весілля Стелли Бандерас стало однією з найобговорюваніших подій жовтня у світському світі.

Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17.09.25, 21:36 • 44454 перегляди

Степан Гафтко

