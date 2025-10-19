Донька Антоніо Бандераса вийшла заміж: Стелла зіграла розкішне весілля із зірковими гостями в Іспанії
Київ • УНН
29-річна Стелла Бандерас, донька Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт, вийшла заміж за фінансиста Алекса Грушинські. Церемонія відбулася 18 жовтня в історичному монастирі Abadía Retuerta LeDomaine в Іспанії.
29-річна Стелла Бандерас, донька відомих голлівудських акторів Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт, одружилася зі своїм коханим, фінансистом Алексом Грушинські. Святкова церемонія пройшла в історичному монастирі XII століття Abadía Retuerta LeDomaine у Вальядоліді, повідомляє The Daily Mail, пише УНН.
Деталі
Романтичне весілля відбулося 18 жовтня на території мальовничого іспанського маєтку біля виноробні.
Як повідомляють ЗМІ, пара, яка знайома з дитинства, заручилася у серпні 2024 року, а тепер офіційно стала подружжям.
На церемонії були присутні обидва батьки нареченої – Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт, які, попри розлучення майже десять років тому, залишаються добрими друзями.
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка06.09.25, 21:22 • 49761 перегляд
Як повідомляється, серед почесних гостей весілля були Малія і Саша Обами – доньки 44-го президента США Барака Обами, а також Труді Стайлер – дружина легендарного музиканта Стінга. Не пропустила подію і зведена сестра Стелли – акторка Дакота Джонсон, відома за роллю у фільмі "50 відтінків сірого".
Наречений Стелли, Алекс Грушинські, є підприємцем у сфері технологій – генеральним директором і співзасновником компанії Nova.
Мати нареченої, Мелані Гріффіт, має ще двох дітей – сина Александра Бауера від шлюбу зі Стівеном Бауером та дочку Дакоту Джонсон від шлюбу з Доном Джонсоном.
Батько, Антоніо Бандерас, уже кілька років перебуває у стосунках із Ніколь Кімпел, нідерландською інвестиційною банкіркою.
Весілля Стелли Бандерас стало однією з найобговорюваніших подій жовтня у світському світі.
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17.09.25, 21:36 • 44454 перегляди