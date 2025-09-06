Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
Київ • УНН
Блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж. Її обранець, футболіст ФК "Динамо" Володимир Бражко, зробив їй пропозицію.
Блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж. Її обранець - футболіст ФК "Динамо" Володимир Бражко - зробив їй пропозицію, передає УНН.
"Тисячу разів "так"", — написала Квіткова в Instagram та виклала низку романтичних світлин.
На фото можна побачити каблучку та місце, де Бражко освідчився своїй обраниці.
"Коасно пограли у гольф", - пожартувала у сторис блогерка.