Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка

Блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж. Її обранець - футболіст ФК "Динамо" Володимир Бражко - зробив їй пропозицію, передає УНН.

"Тисячу разів "так"", — написала Квіткова в Instagram та виклала низку романтичних світлин.

На фото можна побачити каблучку та місце, де Бражко освідчився своїй обраниці.

"Коасно пограли у гольф", - пожартувала у сторис блогерка.