Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка

Ексклюзив
12:37 • 24111 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 41327 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 40433 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 37747 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 46039 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 56409 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34357 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42011 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45721 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37486 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Відновлення колій і контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби - Укрзалізниця 6 вересня, 08:49 • 4720 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 6 вересня, 09:01 • 17880 перегляди
У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр6 вересня, 10:08 • 8206 перегляди
Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності6 вересня, 12:19 • 6128 перегляди
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили13:28 • 11558 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 41323 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 40431 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 56407 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 38469 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 61699 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Іван Федоров
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Франція
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo18:22 • 182 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 42689 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 95472 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 40791 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 44978 перегляди
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
The Guardian
Facebook
E-6 Mercury

Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж. Її обранець, футболіст ФК "Динамо" Володимир Бражко, зробив їй пропозицію.

Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка

Блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж. Її обранець - футболіст ФК "Динамо" Володимир Бражко - зробив їй пропозицію, передає УНН.

"Тисячу разів "так"", — написала Квіткова в Instagram та виклала низку романтичних світлин.

На фото можна побачити каблучку та місце, де Бражко освідчився своїй обраниці.

"Коасно пограли у гольф", - пожартувала у сторис блогерка.

Антоніна Туманова

СпортУНН Lite