Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Киев • УНН
Блогерша Даша Квиткова во второй раз выходит замуж. Ее избранник, футболист ФК "Динамо" Владимир Бражко, сделал ей предложение.
"Тысячу раз "да"", — написала Квиткова в Instagram и выложила ряд романтических фотографий.
На фото можно увидеть кольцо и место, где Бражко сделал предложение своей избраннице.
"Классно поиграли в гольф", - пошутила в сторис блогер.