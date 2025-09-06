Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко

Блогер Даша Квиткова во второй раз выходит замуж. Ее избранник - футболист ФК "Динамо" Владимир Бражко - сделал ей предложение, передает УНН.

"Тысячу раз "да"", — написала Квиткова в Instagram и выложила ряд романтических фотографий.

На фото можно увидеть кольцо и место, где Бражко сделал предложение своей избраннице.

"Классно поиграли в гольф", - пошутила в сторис блогер.