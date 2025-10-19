Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в Испании

$41.640.00
Эксклюзив
15:10 • 8628 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
14:19 • 11185 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИ
19 октября, 09:24
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - Зеленский
Эксклюзив
19 октября, 08:44
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественника
18 октября, 00:34
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP
19 октября, 06:30
В Днепре произошла стычка между местными жителями и военными ТЦК: подробности
19 октября, 07:27
В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt
19 октября, 08:15
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов
19 октября, 08:35
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"
13:06
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
15:10 • 8620 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 25527 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 109679 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 131301 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 154852 просмотра
УНН Lite
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в ИспанииPhoto16:07 • 442 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 27041 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 33207 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 51129 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 53537 просмотра
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в Испании

Киев • УНН

 • 434 просмотра

29-летняя Стелла Бандерас, дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, вышла замуж за финансиста Алекса Грушински. Церемония состоялась 18 октября в историческом монастыре Abadía Retuerta LeDomaine в Испании.

Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в Испании

29-летняя Стелла Бандерас, дочь известных голливудских актеров Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, вышла замуж за своего возлюбленного, финансиста Алекса Грушински. Праздничная церемония прошла в историческом монастыре XII века Abadía Retuerta LeDomaine в Вальядолиде, сообщает The Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Романтическая свадьба состоялась 18 октября на территории живописного испанского поместья возле винодельни.

Как сообщают СМИ, пара, знакомая с детства, обручилась в августе 2024 года, а теперь официально стала супругами.

На церемонии присутствовали оба родителя невесты – Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, которые, несмотря на развод почти десять лет назад, остаются добрыми друзьями.

Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко06.09.25, 21:22 • 49759 просмотров

Как сообщается, среди почетных гостей свадьбы были Малия и Саша Обамы – дочери 44-го президента США Барака Обамы, а также Труди Стайлер – жена легендарного музыканта Стинга. Не пропустила событие и сводная сестра Стеллы – актриса Дакота Джонсон, известная по роли в фильме "50 оттенков серого".

Жених Стеллы, Алекс Грушински, является предпринимателем в сфере технологий – генеральным директором и соучредителем компании Nova.

Мать невесты, Мелани Гриффит, имеет еще двоих детей – сына Александра Бауэра от брака со Стивеном Бауэром и дочь Дакоту Джонсон от брака с Доном Джонсоном.

Отец, Антонио Бандерас, уже несколько лет состоит в отношениях с Николь Кимпел, нидерландской инвестиционной банкиршей.

Свадьба Стеллы Бандерас стала одним из самых обсуждаемых событий октября в светском мире.

Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17.09.25, 21:36 • 44451 просмотр

Степан Гафтко

