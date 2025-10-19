Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в Испании
Киев • УНН
29-летняя Стелла Бандерас, дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, вышла замуж за финансиста Алекса Грушински. Церемония состоялась 18 октября в историческом монастыре Abadía Retuerta LeDomaine в Испании.
29-летняя Стелла Бандерас, дочь известных голливудских актеров Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, вышла замуж за своего возлюбленного, финансиста Алекса Грушински. Праздничная церемония прошла в историческом монастыре XII века Abadía Retuerta LeDomaine в Вальядолиде, сообщает The Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Романтическая свадьба состоялась 18 октября на территории живописного испанского поместья возле винодельни.
Как сообщают СМИ, пара, знакомая с детства, обручилась в августе 2024 года, а теперь официально стала супругами.
На церемонии присутствовали оба родителя невесты – Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, которые, несмотря на развод почти десять лет назад, остаются добрыми друзьями.
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко06.09.25, 21:22 • 49759 просмотров
Как сообщается, среди почетных гостей свадьбы были Малия и Саша Обамы – дочери 44-го президента США Барака Обамы, а также Труди Стайлер – жена легендарного музыканта Стинга. Не пропустила событие и сводная сестра Стеллы – актриса Дакота Джонсон, известная по роли в фильме "50 оттенков серого".
Жених Стеллы, Алекс Грушински, является предпринимателем в сфере технологий – генеральным директором и соучредителем компании Nova.
Мать невесты, Мелани Гриффит, имеет еще двоих детей – сына Александра Бауэра от брака со Стивеном Бауэром и дочь Дакоту Джонсон от брака с Доном Джонсоном.
Отец, Антонио Бандерас, уже несколько лет состоит в отношениях с Николь Кимпел, нидерландской инвестиционной банкиршей.
Свадьба Стеллы Бандерас стала одним из самых обсуждаемых событий октября в светском мире.
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17.09.25, 21:36 • 44451 просмотр